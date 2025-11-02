Θρησκεία, πολιτική - Οι ρίζες μιας... φιλίας που εξελίχθηκε σε φλογερή έχθρα

Η αντιπαλότητα του Old Firm μεταξύ της Σέλτικ και της Ρέιντζερς είναι μια από τις πιο διαχρονικές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι ρίζες της είναι βαθιές, συνυφασμένες με ιστορικά, θρησκευτικά και κοινωνικά στοιχεία που φροντίζουν εδώ και δεκαετίες να διχάζουν την Γλασκώβη. Παρά το status ωστόσο που έχει αποκτήσει στη σύγχρονη εποχή, στην πραγματικότητα η αντιπαλότητα άργησε να πάρει τη μορφή της. Όταν μάλιστα ιδρύθηκε η Ρέιντζερς το 1872, η πρώτη της μεγάλη αντίπαλος δεν ήταν η Σέλτικ, αλλά η Queen's Park. Όταν τελικά οι δυο ομάδες συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1888 δεν υπήρξε ούτε φιλάθλων, ούτε ταραχές, ούτε εκατέρωθεν κατηγορίες μετά το παιχνίδι. Αντιθέτως, στο τέλος του αγώνα οι παίκτες δείπνησαν όλοι μαζί, έκαναν πρόποση για μια καλή αντιπαλότητα, αλλά και για μια καλή φιλία!

Ο όρος “Old Firm” λοιπόν μπορεί να εντοπιστεί σε μια περιγραφή που τους χαρακτήριζε ως «παλιούς, σταθερούς φίλους». Ο ειδικός του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, Άντι Κερ, είχε τονίσει στο Athletic ότιόπου ένας άνδρας κρατάει μια πινακίδα που γράφει: ‘Ενισχύστε το Old Firm’. Υπάρχει και ένα άλλο παρόμοιο σκίτσο. Η φράση προοριζόταν να δηλώσει φίλους που γνωρίζονται και στηρίζονται μεταξύ τους για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Αν κάποιος ήθελε να το δει λογοπαικτικά, ο όρος απέκτησε στη συνέχεια και επιχειρηματική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες συνδέονταν συχνά και σε ζητήματα κερδοφορίας και εμπορικών συμφερόντων. Συχνά, μάλιστα, ψήφιζαν με κοινή γραμμή σε διάφορα θέματα.

Ένα παιχνίδι που δείχνει πώς ήταν τα πράγματα πριν η θρησκευτική έχθρα εισέλθει ουσιαστικά στο ποδόσφαιρο, ήταν ο τελικός του Κυπέλλου Σκωτίας του 1909, ένας τελικός Old Firm που διεξήχθη εδώ. Τότε κυκλοφορούσαν φήμες ότι οι ομάδες σκόπιμα έφερναν ισοπαλίες, ώστε να υπάρξει επανάληψη του αγώνα και έτσι να αυξήσουν τα έσοδά τους. Με το Hampden Park να είναι τότε το μεγαλύτερο στάδιο στον κόσμο, η δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτής της κατάστασης υπήρχε. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο συνέβη πραγματικά».

Φυσικά, τίποτα από τα παραπάνω δεν θα κρατούσε για πολύ... Στις αρχές του 20ού αιώνα, η θρησκευτική διάσταση της αντιπαλότητας άρχισε να εντείνεται. Καθώς η ταυτότητα κάθε συλλόγου γινόταν ολοένα και πιο ξεκάθαρη, το ίδιο συνέβαινε και με τη βάση των φιλάθλων τους. Οι οπαδοί της Celtic ήταν κυρίως καθολικοί, ενώ της Rangers προτεστάντες. Αυτή η θρησκευτική διαίρεση αντανακλούσε τις κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις που επικρατούσαν τότε στη Γλασκώβη. Η μαζική εισροή Ιρλανδών μεταναστών κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα - πολλοί από τους οποίους ήταν καθολικοί που εγκατέλειψαν την Ιρλανδία για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την πείνα - ενίσχυσε τα φαινόμενα θρησκευτικής αντιπαλότητας. Οι αγώνες του Old Firm σύντομα μετατράπηκαν σε διέξοδο αυτών των εντάσεων.

Σειρά πήρε πολύ σύντομα και η πολιτική διάσταση. Το ευρύτερο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ιρλανδικό Ρεπουμπλικανισμό και τον Βρετανικό Ενωτισμό άρχισε να αποτυπώνεται στις εξέδρες και στις συμπεριφορές των φιλάθλων. Η Σέλτικ, με τις ιρλανδικές καθολικές της ρίζες, θεωρήθηκε συχνά σύμβολο του ιρλανδικού εθνικισμού, ενώ η Ρέιντζερς με την προτεσταντική της βάση πρόβαλε το φιλοβρετανικό αίσθημα.