Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο ματς της ΕΠΣ Αχαϊας Πάτρα 2005 - ΑΕ Αιγίου. Κινδύνευσε φίλαθλος που προσπάθησε να σώσει το παιδί του!

Το ντέρμπι του δευτέρου ομίλου της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας μεταξύ της Πάτρα 2005 και της ΑΕ Αιγίου στο γήπεδο Σαραβαλίου σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ της Πάτρας, η ένταση ξεκίνησε στο 60ό λεπτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να επεκταθεί στη συνέχεια και στις εξέδρες. Η κατάσταση ξέφυγε τόσο που χρειάστηκε η επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης για να αποκατασταθεί η τάξη.

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων. Στο πιο σοβαρό περιστατικό, ένας οπαδός της ΑΕ Αιγίου υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Αναλυτικά όσα αναφέρει το patragoal:

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος φίλαθλος βρισκόταν στην πλευρά του κυλικείου μαζί με το παιδί του. Όταν ξέσπασαν τα επεισόδια, πήρε το παιδί αγκαλιά για να το απομακρύνει με ασφάλεια. Ωστόσο, η ένταση και η αγωνία της στιγμής προκάλεσαν ξαφνική δυσφορία, που κατέληξε σε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και σχεδιάζουν στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην ΑΕ Αιγίου και στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, Σπύρος Κασπίρης, με ανάρτησή του εξέφρασε την ανησυχία και την απογοήτευσή του για τα γεγονότα, επισημαίνοντας ότι αυτά «δεν τιμούν κανέναν» και αντιβαίνουν στο πνεύμα του αθλητισμού.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Κασπίρη:

«Θλιβερά περιστατικά στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου. Όσα συνέβησαν σήμερα στο γήπεδό μας δεν τιμούν κανέναν. Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων, όπως το Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου, παραχωρούνται δωρεάν σε ομάδες και αθλητές για να αθλούνται, να χαίρονται το παιχνίδι και να προάγουν τον αθλητισμό, όχι για να μετατρέπονται σε πεδία επεισοδίων.

Η συντήρηση του γηπέδου απαιτεί συνεχείς προσπάθειες, συνεργασία και προσωπική εργασία εθελοντών που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε φιλοξενούμενες ομάδες και οπαδούς να μην σέβονται έναν χώρο που χρηματοδοτείται και συντηρείται από τους Πατρινούς πολίτες.

Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Ως υπεύθυνος του γηπέδου και Πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, καταδικάζω απερίφραστα τα γεγονότα και καλώ όλους – ομάδες, φιλάθλους και παράγοντες – να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το Σαράβαλι είναι τόπος φιλοξενίας και αθλητικού πολιτισμού.

Ας σεβαστούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί γιατί αν χαθεί, θα το πληρώσουμε όλοι».