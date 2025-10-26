Stoiximan Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στο Φάληρο, με αέρα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα, «τρελό» μομέντουμ για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Βόλο

Ανάλυση και προγνωστικά για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Γεμάτη δράση η Κυριακή για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ (21:00). Νωρίτερα, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη (17:00), ο Παναθηναϊκός τον Αστέρα Τρίπολης (17:30) και ο ΠΑΟΚ τον Βόλο (19:30).

Στη Λιβαδειά, τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου αποτελεί την πλέον ευχάριστη νότα του πρωταθλήματος και συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις. Εξακολουθεί μάλιστα να παρουσιάζει την πιο παραγωγική επίθεση της κατηγορίας με 18 τέρματα! Το πρόσφατο 2-2 στο Περιστέρι δείχνει πως ο Λεβαδειακός ξέρει να βγάζει χαρακτήρα και αντίδραση, καθώς επέστρεψε στο ματς και πήρε τον βαθμό μετά το προβάδισμα του Ατρομήτου με δύο τέρματα πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα. Βασικός στόχος για τον Λεβαδειακό είναι τα playoffs στο 5-8, αν ωστόσο συνεχίσει έτσι ουδείς μπορεί να αποκλείσει την έκπληξη της τετράδας.

Μια ζέστη μια κρύο για τον Άρη, που δεν μπορεί να βρει σταθερότητα και παρουσιάζει ακραία αλλαγή συμπεριφοράς στο χορτάρι ακόμη και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Πάντως το 1-1 με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική κρίνεται ως θετικό αποτέλεσμα, αν συνυπολογίσει κανείς τα όσα είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες. Ο Χιμένεθ αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, καθώς τα προβλήματα τραυματισμών... ξεφυτρώνουν σε σταθερή βάση και στερούν από τον Άρη τη δυνατότητα να βρει ρυθμό, λύσεις και ομοιογένεια.

Απόλυτα ισορροπημένο το σετ αποδόσεων και σωστά. Ο Λεβαδειακός εντυπωσιάζει για τα κυβικά του, παίζει με ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση. Ο Άρης έχει ποιότητα στο ρόστερ του και ανάγκη για αποτελέσματα, δεν έχει όμως συνέπεια και σταθερές στο παιχνίδι του.

Πολλά τα ερωτήματα που συνοδεύουν την αναμέτρηση του «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε την Πέμπτη 3-1 από την Φέγενορντ στην Ολλανδία, στο 7ο φετινό επίσημο ματς που προηγήθηκε στο σκορ αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο τρίποντο! Δυσκολεύει η αποστολή του για ένα καλό πλασάρισμα στη League Phase του Europa League, όμως οι υποχρεώσεις τρέχουν και η νίκη απέναντι στον Αστέρα είναι απαραίτητη καθώς έχει μείνει πίσω στην κούρσα του τίτλου. Με τον Ράφα Μπενίτεθ πλέον στον πάγκο της, οι «πράσινοι» καλούνται να ανασυνταχθούν, διεκδικώντας ό,τι τους αναλογεί στη σεζόν, με τον Ισπανό τεχνικό προφανώς να αλλάζει τα δεδομένα με την εμπειρία του στους πάγκους.

Ο Αστέρας απογοητεύει στις πρώτες στροφές του πρωταθλήματος. Και παρά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Κόουλμαν να διαδέχεται τον Παντελίδη, δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη ούτε στο ματς με την Κηφισιά. Οι Αρκάδες ανέτρεψαν το εις βάρος τους 0-1 του ημιχρόνου, όμως η ισοφάριση ήρθε λίγο πριν το φινάλε στερώντας τους το πρώτο τρίποντο για φέτος. Τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες είναι ο απολογισμός του Αστέρα στις επτά πρώτες αγωνιστικές και θα πρέπει άμεσα να συνέλθει για να μην μπλέξει για τα καλά με τα σενάρια του υποβιβασμού.

Μπερδεμένη η εικόνα του Παναθηναϊκού αγωνιστικά και ψυχολογικά, αλλά και ανυπομονησία για ένα νέο ξεκίνημα υπό τις οδηγίες του Μπενίτεθ. Ο Αστέρας δεν πείθει αυτή την εποχή και ψάχνει το αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση. Ματς που δύσκολα θα ανοίξει, χαμηλά οι αποδόσεις του φαβορί.

Σε εκπληκτικό μομέντουμ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενεί τον Βόλο στην Τούμπα. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου άφησε πίσω το κακό διάστημα του προηγούμενου μήνα και απάντησε με ένα απίθανο 3/3. Νίκησε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκανε εκπληκτικό «διπλό» στο... τρελό ματς με την Λιλ στη Γαλλία! Ένα παιχνίδι που έφερε φαρδιά την υπογραφή των Τσιφτσή, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς που πραγματοποίησαν φανταστική εμφάνιση. Με το τελικό 4-3 υπέρ του ΠΑΟΚ, να βάζει τους Θεσσαλονικείς σε τροχιά οκτάδας στη League Phase του Europa League. Ο «δικέφαλος» οδηγεί την κούρσα του τίτλου στο +1 από ΑΕΚ και Ολυμπιακό και δείχνει πλέον να ρολάρει για τα καλά στο χορτάρι.

Απόλυτα θετική η παρουσία του Βόλου στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Με απολογισμό 4Ν-0Ι-3Η και γκολ 11-10, η ομάδα του Φεράντο είναι στην 4η θέση και παρά το γεγονός πως δύσκολα θα μείνει εκεί, παρουσιάζει μια εικόνα που αφήνει υποσχέσεις. Ο θρίαμβος επί της ΑΕΛ «δίπλωσε» στο 2-1 επί του Πανσερραϊκού και από τη στιγμή που η επίθεση βρήκε ρυθμό, η σεζόν προμηνύεται παραγωγική για τον Βόλο. Βασικός στόχος είναι πάντα η άνετη παραμονή στην κατηγορία, ωστόσο οι τελευταίες εμφανίσεις αφήνουν περιθώριο για κάτι περισσότερο.

Τα συνεχόμενα ματς σίγουρα φέρνουν και φθορά, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει πάρει φόρα και δύσκολα θα σταματήσει στον Βόλο.

Στο Φάληρο το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες θεάματος. Ο Ολυμπιακός φτάνει στο ματς από την βαριά ήττα 6-1 στη Βαρκελώνη για το Champions League, που συνοδεύτηκε από διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες προκάλεσαν πολύ θόρυβο. Η... σοκαριστική αποβολή του Έσε και το αυστηρό έως ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του Ράσφορντ καθόρισαν τις εξελίξεις της αναμέτρησης, σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 2-1 με τον Ελ Κααμπί. Οι ερυθρόλευκοι ωστόσο δεν έχουν χρόνο να σταθούν εκεί, καθώς η αναμέτρηση με την ΑΕΚ είναι πολύ απαιτητική και η ανάγκη για τρίποντο αδιαπραγμάτευτη. Ζέλσον, Ορτέγκα και Τσικίνιο είναι αμφίβολοι, με τον τελευταίο πάντως να έχει καλές πιθανότητες να μπει στην αποστολή. Το ρόστερ των ερυθρολεύκων έχει λύσεις και το ερώτημα είναι σε τι βαθμό θα το ανοίξει ο Μεντιλίμπαρ.

Εξαιρετικό ευρωπαϊκό βράδυ για την ΑΕΚ, που άφησε πίσω της την ήττα της πρεμιέρας 3-1 από την Τσέλιε και ξέσπασε με το εντυπωσιακό 6-0 στην Αμπερντίν. Αποτέλεσμα που της δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια, ενώ την διατηρεί για τα καλά στο κόλπο της οκτάδας. Η ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από τον ΠΑΟΚ γκρέμισε την Ένωση από την κορυφή της Stoiximan Super League και παρά το γεγονός πως είναι νωρίς στη σεζόν, το θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι του Φαλήρου είναι απαραίτητο προκειμένου να μην χάσει κι άλλο έδαφος στην κούρσα του τίτλου. Νοκ άουτ ο τιμωρημένος Μουκουντί και ο τραυματίας Περέιρα.

Ξεκάθαρα τα δεδομένα, αφού κανείς δεν έχει περιθώριο για απώλειες. Ο Ολυμπιακός επί Μεντιλίμπαρ λειτουργεί καλά στα ντέρμπι αλλά δεν δείχνει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αυτή την εποχή. Η ΑΕΚ είχε εύκολο έργο μεσοβδόμαδα και πάει με καλή ψυχολογία στο «Γ. Καραϊσκάκης», όμως έχει πίεση και οι απαιτήσεις του αγώνα είναι πολύ διαφορετικές.

