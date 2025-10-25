Παύλος Καρβούνης στο Gazzetta: «Ονειρεύομαι να παίξω απέναντι στον Βαγιαννίδη και τον Ιωαννίδη»

Ο 23χρονος Έλληνας μέσος της Ντεζέμπρο, Παύλος Καρβούνης μίλησε στο Gazzetta για τη βραδιά της πρόκρισης, τη ζωή στην Πορτογαλία και τη φιλία του με τους Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη που τον βοηθούν στην προσαρμογή του.

Με ψυχραιμία, πάθος και καθαρό μυαλό, ο Παύλος Καρβούνης μπήκε στο 70ό λεπτό και μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε την ιστορία του αγώνα, οδηγώντας τη Ντεζέμπρο σε μια σπουδαία πρόκριση στους «32» του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Η ασίστ στο 92’ και το εύστοχο πέναλτι στην παράταση σφράγισαν μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει.

Ο 23χρονος Έλληνας μέσος, που αγωνίζεται στη Ντεζέμπρο ως δανεικός από το Αιγάλεω, δείχνει πως βρήκε ήδη τα πατήματά του στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Εκεί όπου… συχνάζουν αρκετοί Έλληνες, ανάμεσά τους και φίλοι του, όπως ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες για χρόνια στον Παναθηναϊκό και που τώρα τον βοηθά στην προσαρμογή του μακριά από την Ελλάδα.

Ο Καρβούνης μίλησε στο Gazzetta για τη σφραγίδα που έβαλε στην πρόκριση της ομάδας του, τη νέα του ζωή στην Πορτογαλία και το πώς ονειρεύεται τη συνέχεια…. Και στο κύπελλο αφού εύχεται να βρει απέναντι τον άλλοτε συμπαίκτη και καλό του φίλο.

– Παύλο, μπήκες στο 70ό λεπτό και μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξες την εικόνα του αγώνα. Τι σκεφτόσουν τη στιγμή που ετοιμαζόσουν να περάσεις στο ματς;

«Το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν ότι η ομάδα μου χρειαζόταν γκολ. Ένιωθα αυτοπεποίθηση και πίστευα ότι θα βοηθήσω για να σκοράρουμε και χαίρομαι που αυτό έγινε».

– Η ασίστ στο 92’ και το εύστοχο πέναλτι στην παράταση σε έκαναν τον άνθρωπο της βραδιάς. Πώς έζησες εκείνες τις στιγμές;

«Μόλις τελείωσε ο αγώνας, δεν σκεφτόμουν ότι ήμουν ο άνθρωπος της βραδιάς, αλλά ότι περάσαμε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου, με όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες. Χαίρομαι για την ασίστ μου και για το εύστοχο πέναλτι».

– Η Ντεζέμπρο απέκλεισε μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, τη Μπενφίκα Καστέλο Μπράνκο. Πόσο μεγάλη ώθηση δίνει αυτή η πρόκριση στα αποδυτήρια ενόψει της συνέχειας;

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Εννοείται πως δίνει δύναμη και ψυχολογία στην ομάδα. Σκεφτόμαστε τη συνέχεια και τα παιχνίδια με τους «μεγάλους» του πορτογαλικού ποδοσφαίρου».

– Τέτοιες βραδιές χτίζουν χαρακτήρα και εμπειρία. Τι σημαίνει για σένα προσωπικά αυτή η πρόκριση;

«Αυτή η πρόκριση δείχνει ότι ως ομάδα έχουμε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό για να καταφέρουμε τον στόχο μας, και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

– Μετά από τέτοια εμφάνιση, νιώθεις ότι έστειλες το μήνυμά σου;

«Επειδή είμαι λίγο καιρό στην ομάδα, ο στόχος μου είναι να κερδίσω την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου και του συλλόγου. Είμαστε σε ένα αρχικό στάδιο, αλλά σιγά σιγά νομίζω τα καταφέρνω. Ελπίζω να έρθουν και άλλες τέτοιες εμφανίσεις».

– Έχεις επαφή με άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Πορτογαλία;

«Ναι, έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Βαγιαννίδη και τον Ιωαννίδη. Ειδικά με τον Βαγια είμαστε πάρα πολύ κοντά, γιατί ήμασταν συμπαίκτες για πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Με βοηθούν να προσαρμοστώ και είναι δίπλα μου σε όλα».

– Πες μας λίγο πώς είναι η ζωή εκεί, οι εγκαταστάσεις, η καθημερινότητα, ο ρυθμός της ομάδας. Τι διαφορές βλέπεις σε σχέση με την Ελλάδα;

«Μου αρέσει πάρα πολύ που ζω εδώ. Οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλές και οι άνθρωποι της ομάδας είναι πολύ βοηθητικοί, ασχολούνται πραγματικά με το να μας βελτιώσουν και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο ρυθμός της ομάδας είναι καλός και ο τρόπος παιχνιδιού μου ταιριάζει, γιατί θέλουν να κρατούν την μπάλα και να δημιουργούν πολλές φάσεις. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές με την Ελλάδα σε θέμα ποιότητας παικτών, αλλά εδώ υπάρχει περισσότερη ελευθερία και ηρεμία στο κράτημα της μπάλας. Οι Πορτογάλοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η καθημερινότητά μου είναι ίδια: προπόνηση, σπίτι και ξεκούραση. Καμιά φορά πηγαίνω και για περπάτημα στην πόλη με τους συμπαίκτες μου».

– Είσαι ευχαριστημένος με την απόφασή σου;

«Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Βλέπω μέλλον εδώ και ψυχολογικά νιώθω πιο δυνατός το ευχαριστιέμαι πολύ περισσότερο. Εύχομαι τώρα, αν συνεχίσουμε έτσι, να φτάσουμε στους «16» και ποιος ξέρει να βρεθώ αντίπαλος με τον Βαγιαννίδη ή τον Ιωαννίδη! Θα είναι ωραίο να συναντηθούμε ξανά, αυτή τη φορά απέναντι».