Το πρωτάθλημα Νέων έχει ξεκινήσει δυναμικά με πολλούς παίκτες να τραβάνε τα βλέμματα και να το κάνουν ακόμα πιο συναρπαστικό, έντεκα εκ των οποίων «λάμπουν» λίγο περισσότερο.

Το πρωτάθλημα της Superleague Κ19 έχει ξεκινήσει δυναμικά με πολλά γκολ, πολλούς πρωταγωνιστές και με μικρές βαθμολογικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες που στοχεύουν σε πρωταθλητισμό. Συγκεκριμένα στη πρώτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 16 βαθμούς, στην δεύτερη ο Άρης με 15 και στην τρίτη η ΑΕΚ με 14. Και τις τρεις ομάδες όπως και τις υπόλοιπες τις «οδηγούν» στην ανάλογη κούρσα όλοι οι ταλαντούχοι νεαροί ποδοσφαιριστές που τις απαρτίζουν.

Παίκτες από 16 μέχρι 19 χρονών συμπληρώνουν μια λίστα από 11 παίκτες που ξεχωρίσαμε με μια πρώτη ματιά, κυρίως βάση στατιστικών ή γενικότερης εικόνας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα οι καλύτεροι του πρωταθλήματος και είναι πολύ πιθανό στις επόμενες αγωνιστικές να πρωταγωνιστήσουν άλλα ονόματα.

Βέβαια υπάρχουν και δύο άτυχοι της χρονιάς, ο 18χρονος Κωνσταντίνος Αγγελάκης του Ολυμπιακού και ο 16χρονος Λευτέρης Κοντεκάς του ΟΦΗ που μάγεψε στην προετοιμασία, με την πρώτη ομάδα. Ο πρώτος υπέστη ρήξη χιαστού σε μια αναμέτρηση για το Youth League απέναντι στην Πάφο και θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς ενώ ο παίκτης των Κρητικών υποβλήθηκε σε προληπτικό χειρουργείο καθαρισμού στο γόνατο και θα απουσιάσει περίπου 3,5 μήνες.

Βασίλης Λάβδας (Παναθηναϊκός)

Ο 16χρονος στόπερ του Παναθηναϊκού θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ των πρασίνων με τους προπονητές του να κάνουν λόγο για έναν αμυντικό με σπάνια ωριμότητα για την ηλικία του, εξαιρετική αντίληψη του χώρου και καλή τεχνική κατάρτιση. Με ύψος 1.87 έχει αρετές και στο ψηλό παιχνίδι ενώ και με την μπάλα στα πόδια εμπνέει εμπιστοσύνη. Το γεγονός ότι αγωνίζεται στην ηλικία του με την κ19 και έχει μάλιστα κληθεί και στην α΄ ομάδα ακολουθώντας μάλιστα την προετοιμασία με τον Ρουί Βιτόρια , δείχνει το πόσο τον πιστεύουν οι άνθρωποι της ομάδας. Με τον Λάβδα στα μετόπισθεν και 423 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του, η ομάδα του Δημήτρη Κοροπούλη έχει δεχτεί μόλις δύο γκολ και έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Η οικογένεια του φυσικά έχει παράδοση στις επιτυχίες μιας και τους ανήκει το ομώνυμο εργοστάσιο με τις καραμέλες και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει ακολουθήσει άλλον δρόμο, το πιθανότερο είναι να είναι επιτυχημένος και σε αυτόν.

Παύλος Τσιότας (ΠΑΟΚ)

Ο ΠΑΟΚ έχει δύο μπακ τα οποία παράγουν γκολ και συμμετέχουν πολύ στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας τους. Ο ένας από αυτούς είναι ο Τσιότας, ο 18χρονος που αγωνίζεται στην δεξιά μεριά, μετράει σε έξι αναμετρήσεις πέντε γκολ και μια ασίστ. Για τη θέση που αγωνίζεται αυτά τα νούμερα είναι αρκετά υψηλά και όπως αναμενόταν έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με τις εμφανίσεις του. Είναι ίσως το καλύτερο μπακ του πρωταθλήματος αν αναλογιστούμε πως η έφεση του στο σκοράρισμα δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο για έναν ακραίο οπισθοφύλακα. Επιπλέον ο ΠΑΟΚ έχει την δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει συμβάλλει ένα μπακ! Μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός κάτι που «λύνει» τα χέρια του προπονητή του σε καταστάσεις... ανάγκης.

Μπέντρι Ντούνγκα (ΠΑΟΚ)

Ο 18χρονος είναι το αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ ο οποίος και αυτός συμβάλλει επιθετικά με ένα γκολ και τρεις ασίστ σε έξι παιχνίδια. Σε όλες τις αναμετρήσεις έχει ξεκινήσει βασικός ενώ και μόνο δύο φορές αντικαταστάθηκε -στα τελεύταια λεπτά- και θεωρείται βασικός πυλώνας. Ο προπονητής του, Πέτρος Τσιαπακίδης, έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του και ανασταλτικά αλλά και επιθετικά. Είναι πρωταθλητής με την Κ17, κυπελλούχος Super League Κ19 και διεθνής με την Εθνική ομάδα ενώ φέτος «φλερτάρει» και με την Β' ομάδα του «δικέφαλου του βορρά». Έχει αγωνιστεί και με τις Κ16, Κ17 και Κ19 της Εθνικής Ελλάδος και μετράει συνολικά τρία γκολ και μια ασίστ.

Ζώης Καραργύρης (ΑΕΚ)

Ο Καραργύρης έχει ξεκινήσει με την φανέλα της ΑΕΚ την σεζόν ονειρικά. Μετράει ήδη οκτώ γκολ σε έξι ματς και έχει τραβήξει τα βλέμματα και της πρώτης ομάδας αλλά και στον ποδοσφαιρικό κόσμο γενικότερα. Στο βιογραφικό του εξάλλου δεν βρίσκεται τυχαία η Ουτρέχη στα 18 του χρόνια. Τα τελειώματα του στις φάσεις και η δυνατότητα να σκοράρει και με τα δύο πόδια, η ταχύτητα του, οι κινήσεις που κάνει και η συχνή σχέση του με τα δίχτυα τον ξεχωρίζουν μέχρι τώρα στην κατηγορία και φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης των σκόρερ. Η σεζόν αυτή δεν είναι η μόνη καλή σεζόν που έχει κάνει καθώς και πέρσι είχε εννέα γκολ σε 10 αναμετρήσεις με την κ18 ενώ το '23-'24 σημείωσε 13 γκολ σε 23 παρουσίες. Ο αδερφός του είναι επίσης σε ποδοσφαιρικά...μονοπάτια καθώς είναι τερματοφύλακας στο Αιγάλεω. Ο ένας αδερφός αποτρέπει τα γκολ και ο άλλος τα κάνει να φαίνονται... παιχνιδάκι.

Φάνης Παπαβασιλείου (ΑΕΚ)

Φυσικά από την λίστα δε θα μπορούσε να λείπει και τερματοφύλακας. Ο 18χρονος γκολκίπερ της ΑΕΚ είναι στην λίστα αφενός γιατί η ομάδα του έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και έχει συμβάλλει και ο ίδιος με τέσσερα clean sheet και αφετέρου γιατί έχει δεχτεί μόλις τέσσερα γκολ από τα οποία τα τρια κόντρα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή απέναντι στην δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Βάση των αγωνιστικών λεπτών και τον αριθμό των γκολ που έχει παθητικό, η παρουσία του κάτω από τα γκολποστ έχει γίνει σημαντική για τους «κιτρινόμαυρους».

Έρικ Χάμζα (Ολυμπιακός)

Ο 18χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού έχει σκοράρει πέντε φορές σε εννέα αναμετρήσεις με την Κ19 και δείχνει συνεχώς την ποιότητα του και με τις κινήσεις του, την αποτελεσματικότητα του αλλά και με την δυνατότητα του να... διαβάζει το παιχνίδι, παράλληλα είναι από τα εξτρέμ που προσφέρουν και θέαμα, κάτι που εκλείπει. Εκτός από το πρωτάθλημα της Κ19 έχει αγωνιστεί και στο Youth League με τον Ολυμπιακό κερδίζοντας ακόμα παραπάνω περιστάσεις και εμπειρία. Παρελθοντικά ο ίδιος άνηκε στις ακαδημίες της Βαλένθια και μια πολύ καλή σεζόν δανεικός στην Ελλάς Σύρου ήταν αρκετή για να τον αποκτήσουν οι Πειραιώτες. Και ο ίδιος «φλερτάρει» με την Β' ομάδα καθώς αποκτήθηκε με αυτόν τον σκοπό και έχει κληθεί και στην αποστολή, ωστόσο προς το παρών οι βοήθειες που δίνει στην ομάδα του Γιώργου Σίμου κρίνονται κρισιμότερες.

Χρήστος Φίλης (Ολυμπιακός)

Αμυντικό χαφ με ύψος 1.90 προφανώς κυριαρχεί στις εναέριες μονομαχίες στη μεσαία γραμμή, συνθήκη αποτρεπτική για να παίξει ο αντίπαλος την μπάλα ψηλά και επιπλέον προσφέρει καλύτερη κάλυψη στα μετόπισθεν αλλά και στις στατικές φάσεις. Ο νεαρός χαφ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία και ως στόπερ. Με αντίπαλο την Άρσεναλ στο Youth League πριν από λιγότερο ένα μήνα, ο Φίλης έκανε ένα πολύ άρτιο παιχνίδι και το απογείωσε με ένα προσωπικό του γκολ το οποίο έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του, σκορ που οι «κανονιέρηδες» δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν. Ο προπονητής του, Γιώργος Σίμος δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του καθώς μετράει πέντε συμμετοχές και συνήθως είναι στην βασική εντεκάδα που ξεκινάει στις αναμετρήσεις.

Κωνσταντίνος Χαρούπας (Άρης)



Ο 18χρονος παίκτης από τις ακαδημίες του Άρη αγωνίζεται ως επιθετικό χαφ και προσφέρει επιθετικές αρετές στο παιχνίδι της ομάδας του, αφού απαρριθμεί σε έξι αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν, τέσσερις ασίστ. Η σύνδεση του με τους συμπαίκτες του και οι συνεργασίες που βγάζουν μεταξύ τους τον κάνει ένα σημαντικό... γρανάζι στην ομάδα του Γρηγόρη Παπαδόπουλου. Ο Χαρούπας είχε αρκετές παρουσίες στις προπονήσεις του Άρη τη περασμένη σεζόν και είχε παρακολουθήσει και την προετοιμασία υπό τις οδηγίες τότε του Άκη Μάντζιου ο οποίος τον είχε ξεχωρίσει. Με την Κ19 του Άρη τη περασμένη σεζόν είχε επτά γκολ και επτά ασίστ σε 23 παιχνίδια.

Μπάμπης Αντωνακάκης (ΟΦΗ)

Σε ηλικία μόλις 16 ετών κάνει τους Κρητικούς να χαμογελούν. Αγωνιζόμενος ως σέντερ φορ με την φανέλα του ΟΦΗ παίζει ήδη στην Κ19 παρά το νεαρό της ηλικίας του και μετράει σε πέντε αναμετρήσεις δύο γκολ. Τη περσινή χρονιά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με την Κ17 των Κρητικών, μια διάκριση που του έφερε επαγγελματικό συμβόλαιο στην ομάδα μέχρι το 2028. Ο ταλαντούχος επιθετικός έχει όλο το... πακέτο για έναν προπονητή. Δεν είναι μόνο ένας παίκτης που μπορεί να «εκτελέσει» στην περιοχή και να κάνει δύσκολη τη ζωή των αντιπάλων αλλά μπορεί και να κινηθεί εκτός του... κουτιού και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Έλτον Χότζα (Ατρόμητος)

Στο πρόσωπο του 19χρονου χαφ ο Ατρόμητος έχει βρει...λίρα εκατό καθώς έχει έναν παίκτη του στην μεσαία γραμμή με ευχέρεια στο σκοράρισμα και στην δημιουργία φάσεων. Σε συνολικές 49 εμφανίσεις με την Κ19 του Περιστερίου, έχει καταγράψει 12 γκολ και τρεις ασίστ ενώ στην φετινή σεζόν έχει ήδη τέσσερα σε έξι αναμετρήσεις. Μάλιστα απέναντι στον Πανσερραϊκό σημείωσε και χατ τρικ με το οποίο ο Ατρόμητος έκανε το ματς από 3-1 σε 3-4, έχοντας περάσει ως αλλαγή. Ο ίδιος προπονείται και με την πρώτη ομάδα υπό τις οδηγίες του Λεωνίδα Βόκολου ενώ πριν λίγα 24ωρα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, μιας και ο Ατρόμητος αρέσκεται στο να χρησιμοποιεί παίκτες των ακαδημιών του.

Τζιάννι Βαντάκα (Αστέρας AKTOR)

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στον Αστέρα Aktor τη φετινή σεζόν για να αγωνιστεί με την Β' ομάδα ωστόσο ακόμα είναι... ανάμεσα σε αυτήν και στην Κ19. Έχει μετρήσει δύο εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Κ19 και τρία γκολ ήδη (!) ενώ έχει και μια συμμετοχή στην Super League 2. Με πλούσιο βιογραφικό που κάνει αίσθηση, ο νεαρός προέρχεται από την Κ19 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, όπου κατέγραψε 29 συμμετοχές και επτά γκολ. Το γεγονός πως ο Ιταλός που έχει γαλουχιθεί σε γερμανικές ακαδημίες ήρθε στην Ελλάδα για ομάδα εκτός του big-5 αποτελεί από μόνο του μια επιτυχία για την ομάδα του Αστέρα όμως και ο ίδιος φαίνεται να αποδεικνύει την αξία του μέσα στο γήπεδο με αριθμούς.