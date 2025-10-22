SOCCA Aegean Cup: Το γκολ του Φούσκα κράτησε όρθια την Εθνική!

Ο Στράτος Φούσκας με το γκολ του λίγα λεπτά πριν την λήξη του αγώνα, κράτησε ζωντανή την Ελλάδα και της χάρισε τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στο φαβορί της διοργάνωσης, Κροατία.

Τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη ο Στράτος Φούσκας σκόραρε και χάρισε στην Εθνική τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Ισχυρή Κροατία (1-1), στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής του SOCCA Aegean Cup που διεξάγεται στο γήπεδο της Σοχώρας στο Ρέθυμνο.

Οι Κροάτες οι οποίοι είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο την περυσινή διοργάνωση προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Γιόσιπ Μποζίνοβιτς, ωστόσο η ελληνική ομάδα αντέδρασε και επέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή για να ισοφαρίσει και μετά το γκολ του αρχηγού της, να αρπάξει τη νίκη.

Στον αγώνα που προηγήθηκε η Βουλγαρία επικράτησε απέναντι στη Νότια Αφρική με 4-0. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής η Ελλάδα είχε επιβληθεί της Νότιας Αφρικής με 7-1

και η Κροατία ενώ η Κροατία νίκησε τη Βουλγαρία με 3-1. Το Τουρνουά συνεχίζεται την Τετάρτη με τα ματς της τρίτης αγωνιστικής (Ελλάδα- Βουλγαρία στις 11:00, Νότια Αφρική-Κροατία στις 12:00) και θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα για την τρίτη θέση στις 18:30 και τον τελικό για το χρυσό μετάλλιο στις 20:00.

Στο Τουρνουά των γυναικών η Ελλάδα μετά τη νίκη της επί του Λιβάνου με 3-0, γνώρισε την ήττα από την ισχυρότατη Πολωνία με 5-0 και την Τετάρτη στις 10:00 θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, ενώ θα προηγηθεί το ματς Πολωνία-Λίβανος (09:00).

Η αυλαία του Τουρνουά των γυναικών θα πέσι το απόγευμα της Τετάρτης με τους αγώνες για το χάλκινο μετάλλιο στις 16:00 και τον μεγάλο τελικό στις 17:00.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης και προετοιμάζεται ενόψει του TUI SOCCA World Championship που θα λάβει χώρα στο Καμκούν του Μεξικού από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025.