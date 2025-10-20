Ρέιντζερς: Ανακοίνωσε την πρόσληψη 36χρονου προπονητή για να την βάλει στον... ίσιο δρόμο
Μετά από αναζήτηση, «άκυρα» και εκ νέου ψάξιμο, η Ρέιντζερς βρήκε τον διάδοχο του Ράσελ Μάρτιν! Δύο εβδομάδες μετά την απόλυση του τελευταίου, ο Ντάνι Ρολ είναι ο... εκλεκτός για να αναλάβει την τύχη της ομάδας, ο οποίος υπέγραψε με τους Τζερς μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Ο 36χρονος Γερμανός προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του την ερχόμενη Πέμπτη (23/10) και μάλιστα στην Ευρώπη, καθώς η Ρέιντζερς θα αντιμετωπίσει την Μπραν για το Europa League.
Welcome to Rangers, Danny Röhl.October 20, 2025
Ο Ρολ ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός προπονητή στη Λειψία, στην Μπάγερν και στην εθνική Γερμανίας στο πλευρό του Χάνσι Φλικ, προτού αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή το 2023 για λογαριασμό της Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Μετά από 89 ματς στον πάγκο της, ετοιμάζεται πλέον για την μεγάλη πρόκληση στην Ρέιντζερς. Η οποία μετά από 8 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα είναι 6η στο -13 από την κορυφή και στο -8 από την «μισητή» Σέλτικ και πασχίζει να βελτιωθεί.
