Το χαμόγελο της Ρίο Άβε, μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων, έσβησε απότομα. Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ηττήθηκε στην έδρα της Σιντρένσε, η οποία αγωνίζεται στην 4η κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, με 3-2 και αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 20' με το διαγώνιο σουτ του Σπίκιτς, όμως η συνέχεια ανήκε στην Σιντρένσε. Ισοφάρισε πριν από το ημίχρονο και στην επανάληψη «χτύπησε» δύο φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά! Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου μείωσε απλώς με τον Ζοάμπι στο 80'. Βασικοί για την Ρίο Άβε ξεκίνησαν οι Βρουσάι και Αθανασίου, ενώ στον πάγκο βρέθηκαν οι Ντόι, Παπακανέλλος και Λιάβας.