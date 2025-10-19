Ρίο Άβε: Αποκλεισμός-σοκ στο Κύπελλο από ομάδα τέταρτης κατηγορίας
Το χαμόγελο της Ρίο Άβε, μετά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα πριν τη διακοπή των πρωταθλημάτων, έσβησε απότομα. Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ηττήθηκε στην έδρα της Σιντρένσε, η οποία αγωνίζεται στην 4η κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, με 3-2 και αποκλείστηκε στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας.
Παρότι οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 20' με το διαγώνιο σουτ του Σπίκιτς, όμως η συνέχεια ανήκε στην Σιντρένσε. Ισοφάρισε πριν από το ημίχρονο και στην επανάληψη «χτύπησε» δύο φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά! Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου μείωσε απλώς με τον Ζοάμπι στο 80'. Βασικοί για την Ρίο Άβε ξεκίνησαν οι Βρουσάι και Αθανασίου, ενώ στον πάγκο βρέθηκαν οι Ντόι, Παπακανέλλος και Λιάβας.
O primeiro golo de Marc Gual pelo emblema da caravela 😍🔥#RemamosJuntos #TaçadePortugal #SUSRAFC #OutubroRosa pic.twitter.com/afUTELFfZ4— Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 19, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.