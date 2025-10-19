Σοκ στη Σενεγάλη: Βρέθηκε νεκρός νεαρός ποδοσφαιριστής που έπεσε θύμα απαγωγής
Ένα τραγικό περιστατικό, από αυτά που φέρνουν στην επιφάνεια την κτηνώδη φύση των ανθρώπων, συνέβη στη Γκάνα με θύμα έναν νεαρό Σενεγαλέζο ποδοσφαιριστή.
Πρόκειται για τον πολλά υποσχόμενο τερματοφύλακα, Τσεΐκ Τουρέ, που άφησε την τελευταία του πνοή στα χέρια των απαγωγέων του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός έπεσε θύμα ένας δικτύου απάτης και εκβιασμού, που τον προσέγγισε με τις κούφιες υποσχέσεις περί επαγγελματικού συμβολαίου σε ποδοσφαιρική ομάδα.
Δυστυχώς, τα πλάνα τους αποδείχθηκαν ειδεχθή. Το όνειρο του Τουρέ μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς έπεσε θύμα απαγωγής, με τους δράστες να ζητάνε λύτρα από την οικογένειά του για να τον ελευθερώσουν. Ωστόσο, η οικογένεια του άτυχου Σενεγαλέζου δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό, με τραγική συνέπεια τον θάνατο του νεαρού τερματοφύλακα από τα χέρια των απαγωγέων του. Οι Αρχές της Σενεγάλης συνεργάζονται με την αστυνομίας της Γκάνας προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση και να διασαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.
Triste nouvelle pour le football sénégalais… 💔— Foot Mercato (@footmercato) October 19, 2025
Le jeune gardien Cheikh Touré, espoir formé à Esprit Foot Yeumbeul, nous a quittés dans des circonstances dramatiques. 🕊️🇸🇳
Le jeune joueur aurait été piégé par un groupe d’individus mal intentionnés lui faisant miroiter des… pic.twitter.com/5x313gxWd3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ξεκάθαρος Καράσκο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να βελτιωθούμε, πρώτος εγώ»
- Βόλος - Πανσερραϊκός: Τεχνικό θέμα στο VAR, μετά από 6 λεπτά ο Σιδηρόπουλος έδειξε την άσπρη βούλα για τους Σερραίους
- Ολυμπιακός, Έβανς: Γιατί ο Μπαρτζώκας δεν αναφέρθηκε στον Αμερικανό όταν ρωτήθηκε για τους τραυματίες