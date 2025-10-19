Η ομάδα του Πογέτ και του Βούλγαρη στη Νότια Κορέα κατέκτησε το πρωτάθλημα πριν καν ξεκινήσουν τα Playoffs!

Η ομάδα που προπονεί τη φετινή χρόνια ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, Γκουστάβο Πογέτ, Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς κατέκτησε το πρωτάθλημα της Νοτίας Κορέας πριν καν ξεκινήσουν τα Playoffs.

Ο Γκουστάβο Πογέτ σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την απομάκρυνση του από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας με την Τζεονμπούκ έχοντας 71 βαθμούς σε 33 αγώνες. Μάλιστα ο Ουρουγουανός τεχνικός πανηγύρισε τον τίτλο πριν καν ξεκινήσουν τα Playoffs τερματίζοντας 16 βαθμούς πάνω από τη δεύτερη Γκιμτσεόν.

Η δουλεία του Πογέτ βέβαια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Μπορεί το ρεκόρ 21 νίκες, 8 ισοπαλίες, 4 ήττες σε 33 παιχνίδια να δείχνει μία σχετικά άνετη επικράτηση, η ιστορία όμως είναι τελείως διαφορετική. Ο 57χρόνος προπονητής έφθασε στη Νότια Κορέα το 2024 και παρέλαβε μία ομάδα διαλυμένη στα πρόθυρα του υποβιβασμού.

Το πρώτο πράγμα που έκανε, όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν να κάνει τους παίκτες να πιστέψουν ξανά. «Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μπορούσα να νιώσω πόσο βαριά ήταν η ατμόσφαιρα. Οι παίκτες είχαν χάσει την αυτοπεποίθησή τους, τον ρυθμό τους και την ταυτότητά τους. Αλλά μέρα με τη μέρα, ξαναχτίζαμε τις δυνάμεις μας. Δεν προπονηθήκαμε απλώς, αρχίσαμε να μιλάμε, να γελάμε, να αγωνιζόμαστε ξανά».

Η επιτυχία του πρωταθλήματος δε πιστώνεται μόνο στο Πογέτ, αλλά και στον Έλληνα γυμναστή Παναγιώτη Βούλγαρη που ήταν υπεύθυνος για τη μεγάλη αλλάγη στη φυσική κατάσταση των παικτών.