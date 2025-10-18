Βέλγιο: Διαιτητής διέκοψε παιχνίδι αφού δέχθηκε ποτήρι από οπαδό στην πλάτη (vid)

Άρτεμις Κλεφτάκη
Η αναμέτρηση της Σταντάρ Λιέγης με την Αντβέρπ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι μετά από ρίψη αντικειμένου κατά πάνω του.

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της Σταντάρ Λιέγης με την Αντβέρπ στο Βέλγιο αφού ιπτάμενο αντικείμενο προσγειώθηκε στην πλάτη του διαιτητή, ο οποίος δεν δίστασε να διακόψει το παιχνίδι στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια!

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκεύης (17/10), στο 87ο λεπτό με το σκορ να είναι στο 1-0 υπέρ της γηπεδούχου Σταντάρ. Ο διαιτητής της αναμέτρησης βρισκόταν στην πλάγια γραμμή του αγωνιστικού χώρου όταν ένα ποτήρι πετάχτηκε από την κερκίδα προς το μέρος του. Αμέσως, αποφάσισε να σφυρίξει στην διακοπή του αγώνα, ο οποίος θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σταντάρ, ο οπαδός που πέταξε το αντικείμενο στην πλάτη του διαιτητή ταυτοποιήθηκε και ο σύλλογος αναμένεται να του επιβάλει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

     

