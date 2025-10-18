Βέλγιο: Διαιτητής διέκοψε παιχνίδι αφού δέχθηκε ποτήρι από οπαδό στην πλάτη (vid)
Αναβλήθηκε η αναμέτρηση της Σταντάρ Λιέγης με την Αντβέρπ στο Βέλγιο αφού ιπτάμενο αντικείμενο προσγειώθηκε στην πλάτη του διαιτητή, ο οποίος δεν δίστασε να διακόψει το παιχνίδι στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια!
Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκεύης (17/10), στο 87ο λεπτό με το σκορ να είναι στο 1-0 υπέρ της γηπεδούχου Σταντάρ. Ο διαιτητής της αναμέτρησης βρισκόταν στην πλάγια γραμμή του αγωνιστικού χώρου όταν ένα ποτήρι πετάχτηκε από την κερκίδα προς το μέρος του. Αμέσως, αποφάσισε να σφυρίξει στην διακοπή του αγώνα, ο οποίος θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα κεκλεισμένων των θυρών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σταντάρ, ο οπαδός που πέταξε το αντικείμενο στην πλάτη του διαιτητή ταυτοποιήθηκε και ο σύλλογος αναμένεται να του επιβάλει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.
🏁 | Er wordt een bekertje naar de scheidsrechter gegooid en die maakt dus een einde aan de wedstrijd. 😮❌ #STAANT
ℹ️ De resterende minuten worden achter gesloten deuren afgewerkt. pic.twitter.com/LMtbOyvEJ1— DAZN België (@DAZN_BENL) October 17, 2025
La fin de la rencontre se disputera à huis clos ce lundi à 15h00. Plus d’infos 🔗 https://t.co/c26Ci6Q8cL #STAANT https://t.co/3c0fiuFWSb— Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.