Αντβέρπ - Ολυμπιακός 3-0: Τα highlights του αγώνα
Ο Ολυμπιακός μετά τον Άγιαξ, όπου έχασε 1-0, υπέστη τη δεύτερη φιλική ήττα στην προετοιμασία του με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ.
Ο Ολυμπιακός απείλησε μόνο στο φινάλε με Μπακούλα, που είχε δοκάρι και τον Ζότα Σίλβα, που αστόχησε σε κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Σάλιακα, ο οποίος έκανε ντεμπούτο έστω κι ανεπίσημο.
Οι Πειραιώτες από το 68' έως το 78' δέχθηκαν τρία γκολ.
Στο 68' ο Ρέντερς έκανε τη σέντρα, ο Ναρ την προβολή, με τη μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα κι απλά να τη σπρώχνει ο Σόμερς. Στο 74' ο Φερστράτεν με δεξί σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Πόποβιτς για το 2-0. Στο 78' σε σέντρα του Ρέντερς και πάλι από δεξιά, ο Σόμερς εκτέλεσε στην κίνηση για το 3-0.
Δείτε τα highlights του αγώνα
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