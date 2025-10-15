Η Εθνική Ελπίδων πανηγύρισε μια ακόμη νίκη στην Λετονία για τα προκριματικά του EURO U21, κάνοντας το 3/3 ενώ υπήρχε μια λεπτομέρεια για τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ομάδα του Ταουσιάνη.

Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 1-0 στη Ρίγα απέναντι στην Λετονία και έτσι παρέμεινε στην 1η θέση του ομίλου για τα προκριματικά κάνοντας το 3/3. Με σκόρερ τον Στέφανο Τζίμα μετά από ασίστ του Κουτσογούλα, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε σημαντικούς τρεις βαθμούς και πλέον έχει μπροστά της τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μέτρησε 17 τελικές ενώ είχε και 65% κατοχή μπάλας απέναντι στους Λετονούς και με υπομονή στην κυκλοφορία βρήκε το νικητήριο γκολ στο 83' με τον άσο της Μπράιτον.

Η λεπτομέρεια της αναμέτρησης και η συμπεριφορά των παικτών μας

Ήταν αναμενόμενο ότι οι Λετονοί δεδομένου ότι θεωρούνται κατώτερη ομάδα, θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν τον εκνευρισμό των παικτών της Εθνικής μας και να παίξουν με το μυαλό μας. Αυτό συνέβη αρκετές στιγμές κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα γιατί οι παίκτες μας ήταν συγκεντρωμένοι μόνο στα αγωνιστικά του παιχνιδιού. Μάλιστα υπάρχουν δύο στιγμές που ο Κουτσογούλας και ο Καλοσκάμης έδειξαν ψυχραιμία και αδιαφόρησαν στην προσπάθεια των αντιπάλων να δημιουργήσουν ένταση.

Συγκεκριμένα στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου ο Καλοσκάμης χρεώθηκε με φάουλ στον Ζάλεϊκο, ο οποίος σηκώθηκε με στόχο να ανταλλάξουν οι δύο τους.. κουβέντες όμως ο παίκτης της ΑΕΚ διατήρησε τη ψυχραιμία του και υποχώρησε.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κουτσογούλας βρέθηκε σε αντίστοιχη κατάσταση με τον Ανίσκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μια στιγμή ενός φάουλ πάλι ο Λετονός βρήκε αφορμή και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού είχε δει κίτρινη κάρτα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κουτσογούλας γύρισε τη πλάτη και αδιαφόρησε.

Αυτά τα δύο παραδείγματα είναι χαρακτηριστικό δείγμα και της ψυχραιμίας των παικτών μας αλλά και της δουλειάς του προπονητή τους. Μετά την τεράστια νίκη με την Γερμανία, όλοι κατάφεραν να έχουν στο μυαλό τους αποκλειστικά και μόνο τα αγωνιστικά του παιχνιδιού και πως θα φτάσουν στην νίκη.

Το κεφάλαιο Μπρέγκου και η «αθόρυβη» δουλειά του

Ο Μπρέγκου ήταν μια από τις αλλαγές του Γιάννη Ταουσιάνη καθώς μπήκε στο ματς στο 46' και έκανε την διαφορά. Η είσοδος του έφερε ρυθμό και αμεσότητα σε όλο το αρχικό σχήμα. Κατάφερε να διατηρήσει ισορροπία στο κέντρο, να παίξει γρήγορα όταν χρειάστηκε και πέρασε και κάποιες κάθετες μπαλιές που θα μπορούσαν να έχουν καταλήξει σε γκολ. Μάλιστα έφτασε κοντά στο να γίνει αυτός ο ήρωας της αναμέτρησης με ένα σουτ που έδιωξαν οι αντίπαλοι πάνω στη γραμμή.

Δεν ήταν η μόνη αλλαγή... κλειδί στο ματς, και ο Τζίμας που σκόραρε και έκρινε το ματς και ο Κωστούλας που έδωσε εξίσου ρυθμό είχαν καθοριστική συμβολή. Όμως η περίπτωση του Μπρέγκου έχει μια ιδιαιτερότητα. Ο χαφ του Παναθηναϊκού είναι από τους παίκτες με τον λιγότερο αγωνιστικό ρυθμό καθώς με τον Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί ελάχιστα. Αυτό δεν φάνηκε καθόλου στο παιχνίδι του και η άνοδος της Εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο οφείλεται αρκετά και σε εκείνον.

Όταν οι παίκτες που φέρνεις από τον πάγκο είναι πάντα έτοιμοι και κάνουν την διαφορά, δεν μπορείς να φοβάσαι κανέναν αντίπαλο.

Ευκαιρία για στήριξη από τον κόσμο

Μετά τις τρεις συνεχόμενες αναμετρήσεις εκτός έδρας σε Μάλτα, Γερμανία και Λετονία, η Εθνική Ελπίδων έχει στο πρόγραμμα της τέσσερα εντός παιχνίδια. Τα δύο από αυτά είναι με Γεωργία και Βόρεια Ιρλανδία στις 14/11 και 18/11 αντίστοιχα. Με την Γεωργία θα παίξει στο γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης ενώ με την Βόρεια Ιρλανδία στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.

Μάλιστα, η ομάδα θα αγωνιστεί στην Αθήνα μετά από 2,5 χρόνια και οι συνθήκες είναι ιδανικές για όσους θέλουν να στηρίξουν και να παρακολουθήσουν από κοντά αυτά τα παιδιά. Η Εθνική βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με τη Γερμανία και είναι πλέον στο... χέρι της να βρεθεί σε τελικά του EURO U21 μετά από 25 χρόνια, οπότε η συμβολή του κόσμου θα είναι σημαντική για τα παιδιά του Ταουσιάνη.