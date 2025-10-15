Ο Αργεντινός άσος μοίρασε δυο ασίστ στο φιλικό της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας με το Πουέρτο Ρίκο (0-6) και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της σχετικής λίστας, σε επίπεδο Εθνικών ομάδων.

Τα ρεκόρ είναι για να... σπάνε και απ' ότι φαίνεται αυτό πρέπει να συμβαίνει με τον ίδιο σε πολλές περιπτώσεις, πρωταγωνιστή: Τον Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντίνος μάγος έδωσε κανονικά το «παρών» στη φιλική αναμέτρηση της πατρίδας του με το Πουέρτο Ρίκο, όπου η «Αλμπισελέστε» επιβλήθηκε άνετα 0-6 και... έφτασε ακόμη μια κορυφή.

Με τις δυο ασίστ που μοίρασε σε Μοντιέλ και Λαουτάρο Μαρτίνες, ο 38χρονος αστέρας έφτασε τις 60 σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ξεπερνώντας τις 59 του... κολλητού του, Νεϊμάρ και έγινε ο πρώτος στη σχετική λίστα, δείχνοντας πως ακόμη και σε αυτή την ηλικία μπορεί να πιάνει νούμερα που δύσκολα θα πλησιάσουν κάποιοι στο μέλλον.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐅 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🎁



Assist 5️⃣9️⃣ and 6️⃣0️⃣ for Argentina — he’s now the all-time assist leader in international football! 🏆



6️⃣0️⃣ 🅰️ Lionel Messi 🇦🇷

5️⃣9️⃣ 🅰️… pic.twitter.com/P1Su3ysGqa October 15, 2025

Πλέον, ο Μέσι είναι «μια ανάσα» από τις 400 ασίστ καριέρας (έχει 398), ενώ όσον αφορά τα γκολ με το εθνόσημο, μετράει 114 και είναι στην 2η θέση της all time λίστας των σκόρερ, πίσω από τα 143 του Κριστιάνο Ρονάλντο, που σκόραρε δις το βράδυ της Τρίτης (14/10) και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ.