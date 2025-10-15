Μέσι: Ακόμη ένα ρεκόρ, πρώτος στην ιστορία σε ασίστ με Εθνικές ομάδες

Μανώλης Μακρόπουλος
ΜΕΣΙ

Ο Αργεντινός άσος μοίρασε δυο ασίστ στο φιλικό της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας με το Πουέρτο Ρίκο (0-6) και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή της σχετικής λίστας, σε επίπεδο Εθνικών ομάδων.

Τα ρεκόρ είναι για να... σπάνε και απ' ότι φαίνεται αυτό πρέπει να συμβαίνει με τον ίδιο σε πολλές περιπτώσεις, πρωταγωνιστή: Τον Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντίνος μάγος έδωσε κανονικά το «παρών» στη φιλική αναμέτρηση της πατρίδας του με το Πουέρτο Ρίκο, όπου η «Αλμπισελέστε» επιβλήθηκε άνετα 0-6 και... έφτασε ακόμη μια κορυφή.

Με τις δυο ασίστ που μοίρασε σε Μοντιέλ και Λαουτάρο Μαρτίνες, ο 38χρονος αστέρας έφτασε τις 60 σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ξεπερνώντας τις 59 του... κολλητού του, Νεϊμάρ και έγινε ο πρώτος στη σχετική λίστα, δείχνοντας πως ακόμη και σε αυτή την ηλικία μπορεί να πιάνει νούμερα που δύσκολα θα πλησιάσουν κάποιοι στο μέλλον.

messi_bodyguard

Πλέον, ο Μέσι είναι «μια ανάσα» από τις 400 ασίστ καριέρας (έχει 398), ενώ όσον αφορά τα γκολ με το εθνόσημο, μετράει 114 και είναι στην 2η θέση της all time λίστας των σκόρερ, πίσω από τα 143 του Κριστιάνο Ρονάλντο, που σκόραρε δις το βράδυ της Τρίτης (14/10) και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ.

     

