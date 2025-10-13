Οι legends του 2004 μοιράστηκαν με τα παιδιά το πάθος τους για το ποδόσφαιρο

Οι πρωταθλητές Ευρώπης 2004 υποδέχθηκαν εκατοντάδες παιδιά στην Ακαδημία του Θοδωρή Ζαγοράκη.

Με τη συμμετοχή περίπου 200 αθλητών και αθλητριών ξεκίνησε η 1η δράση του προγράμματος «Αγόρια-Κορίτσια, πρεσβευτές ποδοσφαίρου», που διοργανώνει η Εθνική Οργανωτική Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους Legends 2004, στις εγκαταστάσεις Zagorakis Sports Center, στη Θεσσαλονίκη.

Οι Θοδωρής Ζαγοράκης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Γιάννης Γκούμας, Ζήσης Βρύζας και Παντελής Καφές μίλησαν για τις αξίες του αθλητισμού στα παιδιά, έπαιξαν μαζί τους, έλυσαν απορίες τους και μοιράστηκαν το πάθος, την αγάπη και τις βιωματικές εμπειρίες τους.

Δείτε φωτογραφίες από τη δράση