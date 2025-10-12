Τρομακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ματς της Serie C, καθώς δύο φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας έπεσαν από το κιγκλίδωμα και προσγειώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τρομακτικές σκηνές και παρολίγον τραγωδία σε παιχνίδι της Serie C, τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, η Αλμπινολέφε φιλοξενούσε την Λέτσο και άπαντες «πάγωσαν» στο 80ό λεπτό όταν δύο φίλαθλοι των φιλοξενούμενων γκρεμίστηκαν από ένα κιγκλίδωμα στις κερκίδες και έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου!

Αμέσως, το παιχνίδι σταμάτησε και η ανησυχία ήταν μεγάλη, καθώς ο ένας εκ των δύο τραυματίστηκε στον αυχένα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άντρες έπεσαν από ύψος αρκετών μέτρων και αμέσως το ιατρικό επιτελείο του γηπέδου έσπευσε να τους προφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Το ματς διακόπηκε για περίπου έξι λεπτά, ενώ ο άντρας που τραυματίστηκε στον αυχένα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Στα ευχάριστα νέα είναι ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.