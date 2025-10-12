Παρολίγον τραγωδία στην Ιταλία: Κιγκλίδωμα υποχώρησε και οπαδοί έπεσαν από ύψος αρκετών μέτρων
Τρομακτικές σκηνές και παρολίγον τραγωδία σε παιχνίδι της Serie C, τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, η Αλμπινολέφε φιλοξενούσε την Λέτσο και άπαντες «πάγωσαν» στο 80ό λεπτό όταν δύο φίλαθλοι των φιλοξενούμενων γκρεμίστηκαν από ένα κιγκλίδωμα στις κερκίδες και έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου!
Αμέσως, το παιχνίδι σταμάτησε και η ανησυχία ήταν μεγάλη, καθώς ο ένας εκ των δύο τραυματίστηκε στον αυχένα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άντρες έπεσαν από ύψος αρκετών μέτρων και αμέσως το ιατρικό επιτελείο του γηπέδου έσπευσε να τους προφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Το ματς διακόπηκε για περίπου έξι λεπτά, ενώ ο άντρας που τραυματίστηκε στον αυχένα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Στα ευχάριστα νέα είναι ότι η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Attimi di paura durante Albinoleffe-Lecco: due tifosi cadono da una balaustra, uno di loro è ricoverato per accertamentihttps://t.co/xQuZQv6vKN— GOAL Italia (@GoalItalia) October 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.