Υπόθεση-σοκ στην Ιαπωνία: Στέλεχος της Ομοσπονδίας καταδικάστηκε για προβολή παιδικής πορνογραφίας σε πτήση!
Ο τεχνικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας και πρώην προπονητής της Κ20 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, σε μία υπόθεση που προκαλεί σάλο και αποτροπιασμό.
Πιο συγκεκριμένα, ο Μασανάγκα Καγκεγιάμα εντοπίστηκε να παρακολουθεί παιδική πορνογραφία εν ώρα μάλιστα πτήσης... Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα σε ενδιάμεση στάση στο αεροδρόμιο του Παρισιού, ενώ αργότερα παραδέχθηκε ότι δεν... γνώριζε πως πρόκειται για παρανομία σε γαλλικά εδάφη! Η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) ότι το συμβόλαιό του θα τερματιστεί άμεσα κάνοντας λόγο για «ένα περιστατικό απαράδεχτο για τον κόσμο του ποδοσφαίρου».
Οι πηγές αναφέρουν ότι το πλήρωμα του αεροπλάνου σήμανε συναγερμό μόλις αντιλήφθηκε την πράξη του Καγκεγιάμα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι φωτογραφίες που έβλεπε ήταν δημιούργημα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης... Η ποινή που επιβλήθηκε στον 58χρονο είναι 18μηνη φυλάκιση με αναστολή, χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και απαγόρευση εργασίας με ανηλίκους ή επιστροφής στη Γαλλία για δέκα χρόνια.
Ο Καγκεγιάμα είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αποσύρθηκε το 1996, προτού γίνει μέλος του τεχνικού προσωπικού σε ιαπωνικές ομάδες ποδοσφαίρου.
Japan Football Association technical director and former U-20 head coach Masanaga Kageyama received an 18-month suspended jail sentence in France after being caught viewing child abuse images on a plane.— DW Sports (@dw_sports) October 8, 2025
He was detained in Paris airport last week, where he admitted to viewing… pic.twitter.com/qCFhFxns67
