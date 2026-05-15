Μουντιάλ 2026: Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την αποστολή χωρίς Μιτόμα
Η εθνική Ιαπωνίας, η πρώτη χώρα που εξασφάλισε το εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2026 ανακοίνωσε την αποστολή της για το τουρνουά του φετινού καλοκαιριού.
Αυτή θα είναι η όγδοη συνεχόμενη παρουσία των «μπλε σαμουράι» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο από το ντεμπούτο τους το 1998 μέχρι σήμερα. Στα δυσάρεστα νέα, ο προπονητής Μοριγιάσου τελικά πήρε αυτό που χαρακτήρισε ως την πιο δύσκολη απόφαση, το να αποκλείσει τον Μίτομα από την ομάδα.
Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να ταξιδέψει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά με την ψυχολογία στα ύψη έχοντας κερδίσει τον περασμένο Μάρτιο την Αγγλία στο φιλικό του Γουέμπλεϊ. Θυμίζουμε ότι και στο Κατάρ το 2022 είχε κερδίσει Γερμανία και Ισπανία, επομένως στοχεύει στο να διαγράψει και φέτος μια αντίστοιχη πορεία.
Η αποστολή της Ιαπωνίας
Τερματοφύλακες:
Χαγιακάβα Τομόκι, Σουζούκι Ζάιον, Οσάκο Κεϊσούκε
Αμυντικοί:
Ναγκατόμο Γιούτο, Τανιγκούτσι Σόγκο, Τομιγιάσου Τακεχίρο, Ιτακούρα Κο, Γουατανάμπε Τσουγιόσι, Ίτο Χιρόκι, Σουζούκι Τζουννοσούκε, Σέκο Αγιούμου, Σουγκαβάρα Γιουκινάρι
Μέσοι και επιθετικοί:
Καμάντα Νταΐτσι, Σάνο Κάισου, Τανάκα Άο, Έντο Γουατάρου, Νακαμούρα Κέιτο, Ντοάν Ρίτσου, Ίτο Τζούνγια, Κούμπο Τακεφούσα, Σουζούκι Γιούιτο, Ουέντα Αγιάσε, Ογκάουα Κόκι, Μαέντα Νταΐζεν, Σιογκάι Κέντο, Γκότο Κεϊσούκε
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The Japan World Cup squad! 🇯🇵 pic.twitter.com/4VSux3Pn3X— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.