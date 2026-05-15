Η Ιαπωνία ανακοίνωσε το squad της για το Μουντιάλ του 2026, με τον Καουρού Μιτόμα να μένει εκτός λόγο του τραυματισμού του.

Η εθνική Ιαπωνίας, η πρώτη χώρα που εξασφάλισε το εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2026 ανακοίνωσε την αποστολή της για το τουρνουά του φετινού καλοκαιριού.

Αυτή θα είναι η όγδοη συνεχόμενη παρουσία των «μπλε σαμουράι» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα Παγκόσμιο Κύπελλο από το ντεμπούτο τους το 1998 μέχρι σήμερα. Στα δυσάρεστα νέα, ο προπονητής Μοριγιάσου τελικά πήρε αυτό που χαρακτήρισε ως την πιο δύσκολη απόφαση, το να αποκλείσει τον Μίτομα από την ομάδα.

Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να ταξιδέψει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά με την ψυχολογία στα ύψη έχοντας κερδίσει τον περασμένο Μάρτιο την Αγγλία στο φιλικό του Γουέμπλεϊ. Θυμίζουμε ότι και στο Κατάρ το 2022 είχε κερδίσει Γερμανία και Ισπανία, επομένως στοχεύει στο να διαγράψει και φέτος μια αντίστοιχη πορεία.

Η αποστολή της Ιαπωνίας

Τερματοφύλακες:

Χαγιακάβα Τομόκι, Σουζούκι Ζάιον, Οσάκο Κεϊσούκε

Αμυντικοί:

Ναγκατόμο Γιούτο, Τανιγκούτσι Σόγκο, Τομιγιάσου Τακεχίρο, Ιτακούρα Κο, Γουατανάμπε Τσουγιόσι, Ίτο Χιρόκι, Σουζούκι Τζουννοσούκε, Σέκο Αγιούμου, Σουγκαβάρα Γιουκινάρι

Μέσοι και επιθετικοί:

Καμάντα Νταΐτσι, Σάνο Κάισου, Τανάκα Άο, Έντο Γουατάρου, Νακαμούρα Κέιτο, Ντοάν Ρίτσου, Ίτο Τζούνγια, Κούμπο Τακεφούσα, Σουζούκι Γιούιτο, Ουέντα Αγιάσε, Ογκάουα Κόκι, Μαέντα Νταΐζεν, Σιογκάι Κέντο, Γκότο Κεϊσούκε