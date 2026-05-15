Ο πολύπειρος Γιούτο Νατγκατόμο μπήκε στην αποστολή της Ιαπωνίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και έβαλε τα κλάματα.

Μπορεί να έχει απομακρυνθεί από το διεθνές ραντάρ, καθώς από το 2021 έχει επιστρέψει στην Ιαπωνία και αγωνίζεται στο Τόκιο, από το οποίο είχε ξεκινήσει την καριέρα του, ωστόσο ο Γιούτο Ναγκατόμο παραμένει μεγάλο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο πατρίδας του.

Μάλιστα, ο άλλοτε μπακ της Ίντερ, της Γαλατάσαραϊ και της Μαρσέιγ θα γίνει και ο πρώτος Ασιάτης που θα συμμετάσχει σε πέμπτο διαφορετικό Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το επερχόμενο τουρνουά που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Μάλιστα, ο 39χρονος ποδοσφαιριστής έμαθε on camera ότι κλήθηκε από τον Χατζίμε Μοριγιάσου και έβαλε τα κλάματα, με την ομάδα του να δημοσιεύει το τρομερό βίντεο! Διεθνής από το 2008, ο Ναγκατόμο είναι δεύτερος σε συμμετοχές με 144, μόλις οκτώ λιγότερες από τον απόλυτο ρέκορντμαν, Γιασουχίτο Έντο, και έχει εκπροσωπήσει την Ιαπωνία σε Νότια Αφρική (2010), Βραζιλία (2014), Ρωσία (2018) και Κατάρ (2022).