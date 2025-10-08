Ποια είναι η «Μέθοδος Μπαλντίνι»: Γιατί οι παίκτες της εθνικής Ιταλίας Κ21 προπονούνται με το ένα μάτι καλυμμένο

Ο Ιταλός προπονητής, Σίλβιο Μπαλντίνι ανέλαβε την εθνικής Ιταλίας Κ21 και στην τελευταία προπόνηση έκανε τους παίκτες του να προπονηθούν με το ένα μάτι καλυμμένο, τραβώντας έτσι την προσοχή των ιταλικών ΜΜΕ.

Ένα πρωτόγνωρο θέαμα αντίκρισαν οι ρεπόρτερ που καλύπτουν αυτές τις μέρες τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ιταλίας Κ21, καθώς οι παίκτες των «ατζούρι» προπονούνταν έχοντας το ένα τους μάτι καλυμμένο, σαν να είναι... πειρατές.

Πρόκειται για τη «μέθοδο Σίλβιο Μπαλντίνι» και είναι δεδομένα κάτι το πρωτότυπο. Έχει να κάνει με μια διαφορετική προπονητική προσέγγιση που προκάλεσε αίσθηση στα ιταλικά MME για την αποτελεσματικότητά της.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η προπονητική φιλοσοφία του Μπαλντίνι βοηθά τους παίκτες να συγκεντρώνονται περισσότερο στον έλεγχο της μπάλας και στην αίσθηση του γηπέδου. Στόχος της είναι να ενισχύσει την αντίληψη του παιχνιδιού και την ικανότητα διαχείρισης της κόπωσης.

Την περασμένη σεζόν, ο 67χρονος τεχνικός καθόταν στον πάγκο της Πεσκάρα, όπου εφάρμοζε την ίδια ακριβώς μέθοδο στις προπονήσεις. Ένας από τους παίκτες που συνεργάστηκαν μαζί του, ο Αντονίνο Ντε Μάρκο μίλησε στο «Rete 8» για το πώς βοήθησε τους παίκτες της ομάδας αυτή η νέα προσέγγιση.

«Με τον τρόπο προπόνησής του, ο Μπαλντίνι μπαίνει στο μυαλό μας, τον ακούμε και ακολουθούμε τις οδηγίες του. Μαζί του δουλεύουμε σκληρά και έντονα, εφαρμόζοντας καινοτομίες όπως προπονήσεις στην πισίνα και άλλες νέες μεθόδους. Για παράδειγμα, προπονηθήκαμε όλοι με δεμένα μάτια· δεν ήταν εύκολο, αλλά ο προπονητής μάς είπε ότι αυτό βοηθά οπτικά, γιατί όταν παίρνεις την μπάλα είσαι πιο συγκεντρωμένος στον έλεγχο και βελτιώνεις την τεχνική σου».

— Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) October 7, 2025

Κατά τη θητεία του στην Πεσκάρα, ο Μπαλντίνι κατάφερε να την ανεβάσει κατηγορία, από τη Serie C στη Serie B, προτού ο ίδιος παραιτηθεί.

Στις 17 Ιουλίου 2025, παρουσιάστηκε ως o νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ιταλίας Κ21, με βοηθό τον πρώην ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, Αντρέα Μπαρτζάλι. Στα προκριματικά του Euro U21 του 2027, η Ιταλία ξεκίνησε εντυπωσιακά υπό την καθοδήγησή του, σημειώνοντας δύο νίκες, επί του Μαυροβουνίου με 2-0 και της Βόρειας Μακεδονίας με 1-0.