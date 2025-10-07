Μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια και την πρόκληση επεισοδίων με αφορμή τις αναμετρήσεις του Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 επικρατεί σε Νορβηγία και Ιταλία, όπου οι Αρχές έχουν λάβει σημαντικά μέτρα.

«Καμπανάκι» ηχεί ήδη σε Όσλο και Ούντινε για την επικείμενη επίσκεψη της εθνικής ομάδας του Ισραήλ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 όπου θα παίξει απέναντι σε Νορβηγία και Ιταλία.

Για την ώρα, το Ισραήλ (όπως και οι ομάδες της χώρaς) συμμετέχει κανονικά στις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA, απόφαση που δεν βρίσκει σύμφωνη την διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή. Γι' αυτό και η κατάσταση ενόψει των παιχνιδιών του Ισραήλ μυρίζει... μπαρούτι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, διαδηλωτές σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας «πλημμύρισαν» τις πόλεις της χώρας σε μία μεγάλη πορεία κατά του πολέμου στη Γάζα και ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Μάλιστα, σε Ρώμη και Μιλάνο αναφέρθηκαν συγκρούσεις διαδηλωτών με τις δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ δεν έλειψαν και οι φωνές ματαίωσης του παιχνιδιού της Ιταλίας με το Ισραήλ.

Η αναμέτρηση της Τρίτης (14/10) θα διεξαχθεί στο στάδιο «Φρίουλι», στην πόλη του Ούντινε. Ένα σχετικά μικρό γήπεδο χωρητικότητας μόλις 11.000 θεατών, όμως η προσέλευση αναμένεται να είναι πολύ μικρότερη. Λόγω φόβου για αναταραχές και πρόκληση επεισοδίων, τα διαθέσιμα εισιτήρια θα είναι περίπου 4.000, ωστόσο πολύς κόσμος θα βρεθεί έξω από το γήπεδο όπου και θα παρθούν σημαντικά μέτρα ασφαλείας.

Ανάλογα μέτρα θα ισχύσουν και στο Όσλο, όπου η Νορβηγία υποδέχεται το Σάββατο το Ισραήλ (11/10) στο «Ουλεβάλ», εκεί όπου έχουν κοπεί γύρω στα 3.000 λιγότερα εισιτήρια. Μάλιστα, οι δρόμοι περιμετρικά του σταδίου θα μείνουν κλειστοί αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα του ματς προς αποφυγήν εντάσεων.

Η Ομοσπονδία της χώρας έχει ανακοινώσει πως τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, μεταξύ αυτών και στην προσπάθεια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα.