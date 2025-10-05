Έξω φρενών ο Μουρίνιο με δημοσιογράφο: «Είστε λίγο... εμμονικοί με τους αριθμούς, "πεθαίνετε" για το πόσα βγάζω»

Έξαλλος έγινε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι της Μπενφίκα με την Πόρτο μετά από ερώτηση Πορτογάλου δημοσιογράφου σχετικά με το υψηλό κασέ που έχει στο συμβόλαιο του.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ένας προπονητής που ουκ ολίγες φορές έχει σταθεί απέναντι σε δημοσιογράφους και οι απαντήσεις του έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Κάτι τέτοιο συνέβη και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σπουδαίου ντέρμπι ανάμεσα στην Πόρτο και την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος προπονητής ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο για το κομμάτι του συμβολαίου του όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και έγινε... έξαλλος.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εσύ και μερικοί συνάδελφοί σου "πεθαίνετε" να μάθετε πόσα βγάζω. Πόσα βγάζεις εσύ; Δεν θα πεις; Τότε μην μιλάς για τα δικά μου. Λες ότι είμαι πολύ ακριβός. Ο Ρίος κουβαλάει στην πλάτη του 25 ή 30 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για εκείνον. Είστε λίγο... εμμονικοί με τους αριθμούς. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά υπάρχει μια τεράστια περιέργεια να μάθετε πόσα βγάζει ο διπλανός σας».