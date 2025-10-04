Παντελίδης: «Από τα παιχνίδια που το ποδόσφαιρο είναι άδικο, η ομάδα έχει σφυγμό»

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Αστέρα Τρίπολης στην έδρα του Πανσερραϊκού.

Η βαθμολογική κατρακύλα του Αστέρα AKTOR συνεχίζεται. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ηττήθηκε από τον Πανσερραϊκό με 2-1 και έμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας δυο βαθμούς.

Ο έμπειρους τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA και τόνισε πως παρόλο που δεν ήρθε το αποτέλεσμα η ομάδα του έχει σφυγμό.

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη

Για το ματς: «Είναι από τα παιχνίδια που μερικές στο ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι άδικο. Θεωρώ ότι μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να μην ήμασταν καλοί, αλλά ο αντίπαλος δεν έχει ευκαιρία και προηγείται στην πρώτη δεύτερη φορά που πλησιάζει την περιοχή μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά κάνουν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Ισοφαρίζουμε, στο μυαλό μας είναι ότι θα γυρίσει το παιχνίδι, έτσι ήταν το μομέντουμ και συνέβη αυτό που έγινε στο τέλος. Δεχθήκαμε ένα γκολ από καραμπόλα, συμβαίνουν και αυτά. Τα παιδιά έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια».

Για το αν αυξάνεται η πίεση: «Δεν πήραμε βαθμούς αλλά η ομάδα δείχνει ότι έχει σφυγμό».