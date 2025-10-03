ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Μόνο η Τούμπα μπορεί να πληγώσει τον «Μέντι»!

Από πότε έχει να κάνει σερί εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα επί του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ; Το σερί του Παναθηναϊκού, οι επιδόσεις της ΑΕΚ, τα ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη. Όλα στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Με τον Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει τα 5 από τα 7 μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, όμως οι 2 τους ήττες ήρθαν στην Τούμπα. Εκεί, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε το προηγούμενο ματς με 2-1 τον περασμένο Απρίλιο. Αυτή η ήττα παραμένει η μοναδική για τον Ολυμπιακό στις 13 προηγούμενες εξόδους του, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν σερί νίκες στο ζευγάρι μπροστά στο κοινό του από το 1991!

Θα τα καταφέρουν; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.50. Άλλωστε, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα (μοναδική εξαίρεση το 0-0 με τον Παναιτωλικό). Ή ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την παράδοση, που τον θέλει να μην χάσει ματς στη σειρά στην Τούμπα εδώ και 34 χρόνια για το πρωτάθλημα; Το διπλό πληρώνει 2.80.



Από εκεί και πέρα, ο Ζίβκοβιτς έχει άμεση συμμετοχή σε 11 γκολ (6 τέρματα και 5 ασίστ) κόντρα στον Ολυμπιακό στην καριέρα του στην Ελλάδα, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. Το να έχει ο Ζίβκοβιτς 10+ πόντους στο νέο Player’s Points προσφέρεται σε απόδοση 2.25. Για τον Ολυμπιακό τελευταία ξεχωρίζει ο Τσικίνιο, ο οποίος έχει άμεση συμμετοχή σε 11 γκολ (8 τέρματα και 3 ασίστ) στα 15 τελευταία του ματς στη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία σε αυτό το διάστημα. Σε απόδοση 3.30 οι 10+ πόντοι για τον Τσικίνιο στο νέο Player’s Points.

Κακή παράδοση η Λίβερπουλ

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Premier League διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η Τσέλσι φιλοξενεί τη Λίβερπουλ. Οι Reds προέρχονται από την πρώτη ήττα στη σεζόν και θα προσπαθήσουν να αποφύγουν διαδοχικές στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2023. Βέβαια, η παράδοσή τους στο Stamford Bridge δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, καθώς δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 4 τελευταία τους παιχνίδια εκεί.

Ηττήθηκαν, μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση τον περασμένο Μάιο και τώρα κινδυνεύουν με διαδοχικές εκτός έδρας ήττες από την Τσέλσι για πρώτη μετά το 2007! Και το σερί τους συνολικά στο Λονδίνο δεν είναι καθόλου καλό, καθώς μετράνε 3 διαδοχικές ήττα στην πρωτεύουσα, στο χειρότερο σερί τους από τον Νοέμβριο του 2010. Θα είναι ξανά οι «μπλε» εκείνοι που θα χαμογελάσουν; Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 2.90.

1994 - Today was the first time that each of Chelsea, Liverpool, and Manchester United all lost on the same day in the Premier League since April 16th, 1994, 31 years and 164 days ago. Rarity. pic.twitter.com/eB5HmfrPIx — OptaJoe (@OptaJoe) September 27, 2025

Η επιστροφή του Αλέγκρι

Ακόμα ένα ντέρμπι στην Ιταλία, με τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει τη Μίλαν. Οι γηπεδούχοι παραμένουν αήττητοι στη Serie A και έχουν κρατήσει το μηδέν στην άμυνα και στα 4 τελευταία τους παιχνίδια κόντρα στους «ροσονέρι», επίδοση που αποτελεί και νέο ρεκόρ. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, έχουν αναγεννηθεί με τον Αλέγκρι στον πάγκο, εντυπωσιάζουν και προέρχονται από 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα για το καλύτερο σερί τους από τον Απρίλιο του 2024. Σε μόνο 1 από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Τορίνο σκόραραν και οι δύο ομάδες, με το N/G αυτή τη φορά να προσφέρεται σε απόδοση 1.90.

1 - Luka #Modric in the first 5 matchdays of Serie A in 2025/26:



1st - Passes successful (300)

1st - Passes successful in opp half (169)

1st - Line-Breaking Passes (46)

1st - Possession won (31)

1st - Interceptions (10)



Rector. pic.twitter.com/yvdzUWD0Jh — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 29, 2025

Ντέρμπι σε Τουρκία και Πορτογαλία

Μεγάλο ντέρμπι στην Τουρκία, όπου η Γαλατασαράι υποδέχεται την Μπεσίκτας. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για τη Super Lig, σκοράροντας 2+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν την κορυφαία τους επίδοση με 6 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι εντός έδρας από το 2009. Άλλωστε, η Γαλατά έχει μετράει 7 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και ψάχνει το «απόλυτο» έπειτα από 8 αγωνιστικές, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Φενέρ (2009 & 2023). Βρίσκουμε τον άσο στο 1.61. Από εκεί και πέρα, ο Ικάρντι έχει πετύχει 5 γκολ επί της Μπεσίκτας στην καριέρα του και χρειάζεται άλλο ένα, για να μείνει μόνος πρώτος στη σχετική λίστα των ξένων παικτών. Θα τα καταφέρει; Στο 2.10 η απόδοση να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Ικάρντι.

7 - Bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi maçı da kazanan @GalatasaraySK, lig tarihinde ilk kez bir sezona üst üste yedi galibiyet alarak başladı. Sinerji. pic.twitter.com/7zF4dzQznb — OptaCan (@OptaCan) September 26, 2025

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Πορτογαλία διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, με την Πόρτο να υποδέχεται την Μπενφίκα. Οι «Αετοί» έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα και ψάχνουν την 3η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2011. Την ίδια στιγμή, έχουν κάνει το «απόλυτο» εκτός έδρας και ψάχνουν το «4 στα 4» μακριά από το γήπεδό τους για πρώτη φορά από το 2021. Θα τα καταφέρει η ομάδα του Μουρίνιο, που επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο «Ντραγκάο» για την Primeira Liga; Το διπλό πληρώνει 3.40. Παράλληλα, όμως, η Πόρτο έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και έχει μόνο νίκες, σκοράροντας 2,6 γκολ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.90.

bwin Quick Hits

Το πρόγραμμα της Super League κλείνει με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο. Οι «πράσινοι» έχουν εξαιρετική εντός έδρας παράδοση στο ζευγάρι, κερδίζοντας τα 9 από τα 11 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Σε όλες αυτές τις νίκες, μάλιστα, κράτησαν το μηδέν στην άμυνα! Θα το κάνουν ξανά; Βρίσκουμε τον άσο σε συνδυασμό με N/G στο 2.20.

Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τα 4 από τα 5 παιχνίδια της μέχρι τώρα στη σεζόν και ψάχνει την 5η νίκη στις 6 πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά από το 2007. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Κηφισιά; Το διπλό προσφέρεται στο 1.29.

Ο Αστέρας Τρίπολης ηττήθηκε και στις 3 πρώτες εξόδους του στη σεζόν και τώρα κινδυνεύει με τη χειρότερη επίδοση από το 2016. Την ίδια στιγμή μετράει και 4 διαδοχικές ήττες κόντρα στον Πανσερραϊκό για τη Super League, με τον άσο να προσφέρεται στο 2.80.

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε και στα 2 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του στη σεζόν στο πρωτάθλημα και κινδυνεύει με νέο αρνητικό ρεκόρ: ποτέ στην ιστορία του δεν ξεκίνησε τη σεζόν με 3 ήττες μπροστά στο κοινό του (έστω και σε ουδέτερο στάδιο). Θα γράψει ιστορία με αρνητικό τρόπο κόντρα στον φορμαρισμένο Άρη, που έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα παιχνίδια του; Βρίσκουμε το διπλό στο 1.98.

Η Λάρισα τρέχει αήττητο σερί 3 εντός έδρας αγώνων με αντίπαλο τον Βόλο για το πρωτάθλημα, με το 0-0 να είναι το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, η ΑΕΛ τρέχει σερί 4 ισοπαλιών στη Super League, επίδοση που κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα συνεχιστεί; Η ισοπαλία πληρώνει 3.20.

Το βράδυ του Σαββάτου η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την πρώτη του ήττα στη σεζόν και θα προσπαθήσουν να αποφύγουν διαδοχικές από τον Μάιο του 2019 στο πρωτάθλημα. Το ματς, πάντως, δεν θα είναι εύκολο, καθώς το «κίτρινο υποβρύχιο» κάνει το καλύτερο ξεκίνημα μετά το 2015. Αυτό που κρατάμε είναι ότι η «βασίλισσα» έχει πετύχει 2+ γκολ σε όλα τα φετινά της ματς στη LaLiga, κάνοντας το καλύτερο σερί από το 2018, με το over 3,5 να πληρώνει 1.98. Τέλος, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει πετύχει ήδη 8 γκολ στα 7 πρώτα ματς στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία του από το 2020. Το να ανοίξει τώρα το σκορ ο Μπαπέ προσφέρεται σε απόδοση 3.70.

9 - Barcelona have won nine points from losing positions in LaLiga 2025/26, more than any other team in Europe's top five leagues this season. Comeback. pic.twitter.com/SAG4mZ7kfn — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2025



Η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Σεβίλλης, κόντρα στην οποία έχει εντυπωσιακή παράδοση. Πιο συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 19 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, κανένα από τα 9 τελευταία εκτός έδρας στο ζευγάρι, ενώ έχουν κερδίσει και τα 7 πιο πρόσφατα: όλες αυτές οι επιδόσεις αποτελούν ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσελόνα τρέχει αήττητο σερί 15 εκτός έδρας αγώνων στο πρωτάθλημα, κορυφαία της επίδοση από το 2022, ενώ η Σεβίλλη ψάχνει ακόμα την πρώτη εντός έδρας νίκη στη σεζόν. Στο 2025, μάλιστα, οι Σεβιγιάνοι πανηγύρισαν μόνο μία φορά μπροστά στο κοινό τους… Αυτό, επίσης, σημαίνει ότι ο Ματίας Αλμέιδα κινδυνεύει με ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς μπορεί να γίνει μόλις ο 5ος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, που δεν κερδίζει κανένα από τα 4 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα… Το διπλό προσφέρεται στο 1.47. Τέλος, η Σεβίλλη είναι μία από τις πιο αγαπημένες αντιπάλους του Λεβαντόφσκι, ο οποίος έχει πετύχει 5 γκολ σε 6 παιχνίδια εναντίον της. Το να σκοράρει τώρα οποιαδήποτε στιγμή ο Λεβαντόφσκι προσφέρεται στο 1.98.

Μεγάλο ματς στο Ντόρτμουντ, όπου η Μπορούσια φιλοξενεί τη Λειψία. Οι γηπεδούχοι κάνουν το καλύτερό τους ξεκίνημα στην Bundesliga από το 2015, ενώ το αήττητο σερί τους έφτασε αισίως στις 13 αγωνιστικές. Η τελευταία τους ήττα, πάντως, είχε έρθει από τη Λειψία (0-2) τον περασμένο Μάρτιο… Θα πάρουν εκδίκηση; Ο άσος πληρώνει 1.71. Οι Βεστφαλοί, μάλιστα, μετράνε 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα με 0 παθητικό, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2020. Αν το κάνουν ξανά, τότε θα ισοφαρίσουν το ρεκόρ συλλόγου από το 2017! Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 3.90. Τέλος, η ομάδα του Κόβατς έχει πάει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο μπροστά στο σκορ και στα 10 τελευταία παιχνίδια της στην Bundesliga, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας! Στο 2.55 η επιλογή για άσο ημίχρονο / άσο τελικό.

10 - Borussia Dortmund were in the lead at half-time for the 10th Bundesliga match in a row, setting a new Bundesliga record for a side. Break. pic.twitter.com/8t2zqatDF4 — OptaFranz (@OptaFranz) September 27, 2025

Λίγο αργότερα, η Άιντραχτ υποδέχεται την Μπάγερν στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής στη Γερμανία, με τη Φρανκφούρτη να είναι πάντα αφιλόξενη για τους Βαυαρούς. Αυτή τη φορά, πάντως, η ομάδα του Κομπανί εντυπωσιάζει και έχει ήδη πετύχει 22 γκολ, ισοφαρίζοντας το δικό της ρεκόρ από το 2021. Την ίδια, στιγμή, οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει 17 γκολ, κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου. Το Over 3,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.72. Άλλωστε, στα παιχνίδια της Άιντραχτ μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί συνολικά 30 τέρματα, επίδοση που είναι η 2η καλύτερη στην ιστορία της κατηγορίας (μετά τα 31 στους αγώνες της Τένις Μπορούσια το 1976). Από εκεί και πέρα, για πρώτη φορά εδώ και 9 χρόνια η Μπάγερν κάνει το «5 στα 5», με το διπλό να προσφέρεται σε απόδοση 1.46.

Το πρόγραμμα της Ligue 1 κλείνει το βράδυ της Κυριακής, με την αναμέτρηση της Λιλ κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Οι φιλοξενούμενοι έχουν χάσει μόνο 1 από τα 13 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι (το 2019), ενώ κινδυνεύουν με την 3η διαδοχική εντός έδρας ήττα τους στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2020. Θα επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο για τους «λιλουά»; Το διπλό πληρώνει 1.75.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Σάντερλαντ, από την οποία έχει χάσει μόλις φορά στα 31 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις στο Old Trafford. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι την εντυπωσιακή τους παράδοση; Ο άσος πληρώνει 1.51.

Η αυλαία της αγωνιστικής στην Ισπανία πέφτει το βράδυ της Κυριακής, όταν η Θέλτα φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» τρέχουν αήττητο σερί 13 αγώνων στο ζευγάρι, ενώ έχουν κερδίσει και τους 5 πιο πρόσφατους στο Βίγκο. Βρίσκουμε τώρα το διπλό στο 1.82.

Η Τότεναμ δοκιμάζεται στην έδρα της Λιντς, όπου έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Ποτέ, μάλιστα, στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων το σερί αυτό δεν έφτασε στις 3 νίκες. Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 11 τελευταία τους ματς στην Premier League, που ξεκίνησαν τόσο νωρίς (12:30 ώρα Αγγλίας). Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 2.45.

Η Νιουκάστλ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ, την οποία έχει κερδίσει στα 6 από τα 7 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια και τα 3 πιο πρόσφατα από αυτά, σερί που είναι το κορυφαίο της στο ζευγάρι από το 1937. Θα το διευρύνει; Ο άσος προσφέρεται στο 1.68. Από εκεί και πέρα, ο Νικ Βόλτεμαντε έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την καριέρα του στο St James’ Park, σκοράροντας και στα 2 πρώτα του παιχνίδια εκεί. Μόνο οι Λες Φέρντιναντ το 1995 και Άλαν Σίρερ το 1996 σκόραραν και στις 3 πρώτες εντός έδρας εμφανίσεις τους με τη φανέλα της Νιούκαστλ. Θα μπει στη λίστα και ο Γερμανός; Στο 2.30 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Βόλτεμαντε.

Η απίθανη Κρίσταλ Πάλας δοκιμάζεται αυτή τη φορά στην έδρα της Έβερτον. Οι Λονδρέζοι ετοιμάζονται για νέο ρεκόρ, αν δεν ηττηθούν, καθώς θα συμπληρώσουν 13 ματς χωρίς ήττα στην Premier League. Κόντρα στα «ζαχαρωτά», όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά, καθώς έχουν κερδίσει μόλις 1 από τους 21 προηγούμενους αγώνες τους (3-1 τον Δεκέμβριο του 2021) και κανέναν από τους 10 πιο πρόσφατους στο Λίβερπουλ. Από την άλλη, βέβαια, ο Ντέιβιντ Μόις δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του με αντίπαλο την Πάλας. Για να συνεχιστούν τα σερί, θα πρέπει να γίνει ένα πράγμα: η ισοπαλία, που πληρώνει 3.20.

18 - Austrian coach Oliver Glasner is unbeaten in 18 competitive matches with Crystal Palace (W8 D10), the longest active streak of any side in Europe's five major leagues. ExportHit. @CPFC pic.twitter.com/ZnV4U7I2re — OptaFranz (@OptaFranz) September 29, 2025

Στην Πορτογαλία, η Σπόρτινγκ φιλοξενεί την Μπράγκα, η οποία έχει σκοράρει και στις 9 προηγούμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά ύστερα από 1,5 χρόνο. Το G/G προσφέρεται στο 1.80.

Ντέρμπι στη Γαλλία, με τη Μονακό να αντιμετωπίζει τη Νις, από την οποία δεν χάνει για 11 διαδοχικά παιχνίδια, σερί που είναι το 2ο καλύτερο στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Παράλληλα, οι «νισουά» έχουν χάσει και τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, στη χειρότερή τους επίδοση από το 2019. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.85.

Πρώτο ματς για την αγωνιστική στην Premier League το βράδυ της Παρασκευής, όταν η Μπόρνμουθ φιλοξενεί τη Φούλαμ. Οι γηπεδούχοι μετράνε 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι και ψάχνουν νέο ρεκόρ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Θα τα καταφέρουν; Ο άσος πληρώνει 1.90.

Η Γουλβς παραμένει χωρίς νίκη στην Premier League φέτος και τώρα υποδέχεται την Μπράιτον, κόντρα στην οποία έχει κακή παράδοση, χάνοντας και 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Θα διευρυνθεί το σερί; Το διπλό πληρώνει 1.98.

Η Οσασούνα έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία της ματς για τη LaLiga, όταν αυτά διεξήχθησαν Παρασκευή, τη στιγμή που η Χετάφε μετράει 3 σερί εκτός έδρας ήττες την ίδια μέρα και κινδυνεύει με αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της. Θα συνεχιστούν τα σερί; Στο 2.25 βρίσκουμε τον άσο.

Η Μπέτις δοκιμάζεται στην έδρα της Σοσιεδάδ και ψάχνει νέο ρεκόρ, καθώς σκοράρει για 26 διαδοχικά παιχνίδια στη LaLiga (ποτέ δεν έφτασε στα 27). Το G/G πληρώνει 1.66.

Η Λυών αντιμετωπίζει την Τουλούζ, από την οποία δεν έχει χάσει κανένα από τα 17 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για τη Ligue 1! Βρίσκουμε τον άσο στο 1.88.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



