Πρωτοφανές σκηνικό: Αρνήθηκε δύο φορές να βγει αλλαγή και η ομάδα του έλυσε το συμβόλαιο

Παρελθόν από την Κιζίλκουμ αποτελεί ο Ντιλσόντ Κομίλοφ, καθώς αρνήθηκε δύο φορές να βγει αλλαγη στο παιχνίδι με την Κόκαντ-1912.

Η αντίδραση μικρού παιδιού που είχε ο Ντιλσόντ Κομίλοφ στο αγώνα της Κιζίλκουμ με την Κόκαντ-1912 στις 13 Σεπτεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα ο 26χρονος αμυντικός να μείνει χωρίς και να αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Όλα λοιπόν ξεκίνησαν στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο προπονητής της ομάδας, Ακμάλ Ρουστάμοφ αποφάσισε να ρίξει στο παιχνίδι τον Μπομπομούροντ Μποζόροφ στην θέση του Ντιλσόντ Κομίλοφ. Μόνο που ο κεντρικός αμυντικός δεν... ψήθηκε και τόσο με την ιδέα αυτή, με αποτέλεσμα να αρνηθεί να βγει και η αλλαγή να μην γίνει.

Ο 38χρονος τεχνικός επέμεινε και στο 61΄έγινε ξανά προσπάθεια για αλλαγή, όμως και πάλι ο 26χρονος στόπερ αρνήθηκε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Έτσι, φτάσαμε στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης για να μπει ο Μποζόροφ στο ματς, μόνο που αυτό δεν έγινε στην θέση του Κομίλοφ, ο οποίος έβγαλε όλο το 90λεπτο.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το θέμα στο διάστημα που ακολούθησε ακολούθησε, πήρε διαστάσεις και μετά από λίγες μέρες, η Κιζίλκουμ ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον παίκτη.

