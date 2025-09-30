Είδαμε το Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός για το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta

Η αγαπημένη κυριακάτικη συνήθεια των φίλων του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος επέστρεψε δυναμικά!

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta ήταν και πάλι εδώ για να δώσει παλμό και ενέργεια σε μια ακόμα ποδοσφαιρική βραδιά. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στράφηκε στο Αγρίνιο, όπου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Παναιτωλικού με 2-1, σ' ένα ματς γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις.

Και όπως πάντα, η πιο κεφάτη παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει! Ο Θανάσης Πασσάς υποδέχτηκε τους Παναγιώτη Σινάπη, Κόνι Θεοδώρου και Γιώργο Θεοφανόπουλο, σε ένα live γεμάτο ποδοσφαιρικό σχολιασμό, προβλέψεις και φυσικά... αποδόσεις που σε ανεβάζουν.

Η κουβέντα δεν περιορίστηκε μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς συζητήθηκαν οι επερχόμενες μάχες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ οι δημοσιογράφοι του Gazzetta: Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, έδωσαν το δικό τους insight.

