Νεϊμάρ: Συνεχίζεται η απουσία του και επιστρέφει τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Σάντος

Νεϊμάρ: Συνεχίζεται η απουσία του και επιστρέφει τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Σάντος

Newsroom
neymar

bet365

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Σάντος, Μαρσέλο Τεσέιρα ο Νεϊμάρ αναμένεται να επιστρέψει στα γήπεδα αρχές Νοέμβρίου, καθώς συνεχίζει τις φυσικοθεραπείες του.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της βραζιλιάνικης ομάδας, ο Νεϊμάρ θα απουσιάσει από τα γήπεδα για έναν ακόμη μήνα. Η Σάντος αναμένεται να έχει ξανά διαθέσιμο τον 33χρονο τον Νοέμβριο, για το τελευταίο μέρος του Βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος.

Ο «Νέι» έχει υποστεί τραυματισμό στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού του ποδιού, στην περιοχή του τετρακεφάλου, όπου ακολουθεί θεραπεία από την προσωπική του ομάδα. Η εκτίμηση είναι ότι οι συνεδρίες της φυσικοθεραπείας θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Δείτε Επίσης

Νεϊμάρ: Απειλεί με μήνυση δημοσιογράφο που κατήγγειλε ότι είναι εθισμένος στο αλκοόλ και στα ενεργειακά ποτά
Νεϊμάρ το νέο batmobile

Σε αυτό το σενάριο, ο Νεϊμάρ θα έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του μέσα σε έξι εβδομάδες, ώστε να είναι έτοιμος τον Νοέμβριο για να βοηθήσει την Σάντος στο πιο σημαντικό μέρος του πρωταθλήματος με σκοπό στην παραμονή στην κατηγορία.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα