Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Σάντος, Μαρσέλο Τεσέιρα ο Νεϊμάρ αναμένεται να επιστρέψει στα γήπεδα αρχές Νοέμβρίου, καθώς συνεχίζει τις φυσικοθεραπείες του.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της βραζιλιάνικης ομάδας, ο Νεϊμάρ θα απουσιάσει από τα γήπεδα για έναν ακόμη μήνα. Η Σάντος αναμένεται να έχει ξανά διαθέσιμο τον 33χρονο τον Νοέμβριο, για το τελευταίο μέρος του Βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος.

Ο «Νέι» έχει υποστεί τραυματισμό στον ορθό μηριαίο μυ του δεξιού του ποδιού, στην περιοχή του τετρακεφάλου, όπου ακολουθεί θεραπεία από την προσωπική του ομάδα. Η εκτίμηση είναι ότι οι συνεδρίες της φυσικοθεραπείας θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το σενάριο, ο Νεϊμάρ θα έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του μέσα σε έξι εβδομάδες, ώστε να είναι έτοιμος τον Νοέμβριο για να βοηθήσει την Σάντος στο πιο σημαντικό μέρος του πρωταθλήματος με σκοπό στην παραμονή στην κατηγορία.