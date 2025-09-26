Ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ, Ροντόλφο Γκόμες, έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Νεϊμάρ και της Σάντος, μετά της καταγγελίες του ότι ο 33χρονος σταρ κάνει έντονη ζωή με αλκοόλ και ξενύχτι.

Ο Νεϊμάρ απασχολεί ξανά τα βραζιλιάνικα Μέσα, με τη Σάντος να κάνει σαφή την πρόθεσή της να καταθέσει επίσημη καταγγελία κατά του δημοσιογράφου Ροντόλφο Γκόμες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο 33χρονος σούπερ έχει έντονη νυχτερινή ζωή, ενώ τον χαρακτήρισε ως εξαρτημένο από το αλκοόλ και τα ενεργειακά ποτά. Ο παίκτης, ωστόσο, διέψευσε κατηγορηματικά τις ειδήσεις εναντίον του.

Οι κατηγορίες του Γκόμες περιλάμβαναν και μαρτυρίες ότι ο Νεϊμάρ κοιμάται πολύ αργά, καπνίζει ναργιλέ κι ότι η Σάντος έχει προσαρμόσει τις προπονήσεις της στον ιδιαίτερο τρόπο ζωής του. Το ρεπορτάζ αυτό δημοσιεύτηκε εν μέσω μιάς περιόδου όπου ο Βραζιλιάνος επιθετικός συνεχίζει την αποκατάστασή του μετά τον τραυματισμό του και τρέχει να προλάβει το Μουντιάλ με τη Βραζιλία.

🇧🇷 L’entourage de Neymar a annoncé son intention de porter plainte contre un journaliste brésilien qui a accusé le footballeur de mener une vie nocturne très agitée.https://t.co/gRQ6mS7YEd — RMC Sport (@RMCsport) September 26, 2025

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα του Νεϊμάρ τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να χρησιμοποιεί τον «μανδύα του ρεπορτάζ» για να διαδίδει ψευδείς και αβάσιμες πληροφορίες. Επισημαίνεται δε ότι η διάδοση fake news πλήττει την τιμή του παίκτη της, την εικόνα και τη φήμη των αθλητών της, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην παραπληροφόρηση του κοινού.

Οι συνεργάτες του Βραζιλιάνου σταρ κατέληξαν ότι τέτοιες πρακτικές, εκτός από ανήθικες είναι και παράνομες, κάτι για το οποίο θα ακολουθήσουν τη νόμιμη οδό.