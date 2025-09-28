Πολέμιους, αλλά και συμμάχους φαίνεται πως έχει το Ισραήλ στην επικείμενη συνεδρίαση των FIFA και UEFA που θα αποφασίσουν σχετικά με το μέλλον των ισραηλινών ομάδων. Κατά του αποκλεισμού οι Γερμανία, Αλβανία και Αρμενία.

Το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ισραήλ αναμένεται να κριθεί στις 2 Οκτωβρίου, με τις FIFA και UEFA να αποφασίζουν την Πέμπτη για τον αποκλεισμό ή μη των ομάδων της χώρας από τις διοργανώσεις των δύο ομοσπονδιών.

Μετά τις συνεχείς και επίμονες πιέσεις και την κατακραυγή που δέχθηκαν τόσο η FIFA όσο και η UEFA από την διεθνή κοινότητα, αποφασίστηκε σχετική συνεδρίαση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλα τα μέλη των FIFA, UEFA.

Αν και η ζυγαριά φαίνεται να γέρνει προς την αποβολή των ισραηλινών ομάδων, υπάρχουν εντούτοις και κάποιοι σύμμαχοι του Ισραήλ που θα ψηφίσουν υπέρ της παραμονής της χώρας από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Israel Hayom» κινούνται η Γερμανία, η Αλβανία, η Τσεχία, η Αρμενία και η Γεωργία.

Υπάρχουν πάντως και οι αναποφάσιστοι της διαδικασίας, που σύμφωνα με το ίδιο μέσο φαίνεται πως είναι οι Κροατία, Σλοβενία, Δανία και Ελβετία. Όλα αυτά εν αναμονή της κρίσιμης συνάντησης την ερχόμενη Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου.