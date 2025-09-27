Ο Πολ Πογκμπά και ακόμα 47 γνωστοί αθλητές ζήτησαν με επιστολή τους την άμεση αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στις διοργανώσεις της UEFA.

Ο αποκλεισμός του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA είναι το φλέγον ζήτημα που απασχολεί τον ποδοσφαιρικό κόσμο τις τελευταίες ημέρες. Την Παρασκευή(26/9), όπως έκανε γνωστό το Al Jazeera, 48 γνωστοί αθλητές υπέγραψαν κοινή επιστολή ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία να προχωρήσει στο άμεσο ban του Ισραήλ για τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας «Athletes 4 Peace» κι ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ήδη υπογράψει ξεχωρίζει αυτό του Πολ Πογκμπά, ο οποίος έχει πάρει και στο παρελθόν θέση σχετικά με διάφορα κοινωνικά ζητήματα.

Στην επιστολή οι αθλητές τονίζουν ότι ο αθλητισμός πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ανθρωπιάς. Ζητούν την άμεση αποβολή του Ισραήλ από κάθε διοργάνωση της UEFA μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Παλαιστίνη. Μάλιστα, γίνεται αναφορά και στον θάνατο του Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, γνωστού ως «Παλαιστίνιου Πελέ», που σκοτώθηκε πρόσφατα, με την απάθεια της ομοσπονδίας να προκαλεί την αντίδραση και του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η πίεση προς την UEFA μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες, ιδιαίτερα λόγω της στάσης που αυτή είχε κρατήσει απέναντι στη Ρωσία το 2022.



