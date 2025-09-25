UEFA και FIFA λίγο πριν τη μεγάλη απόφαση και η επόμενη εβδομάδα θα κρίνει το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ισραήλ!

Στις τελευταίες ανεπίσημες συνομιλίες μεταξύ μελών της UEFA και της FIFA τέθηκε επί τάπητος η πιθανότητα η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μπροστά στα όσα εφιαλτικά ζουν οι κάτοικοι στη Λωρίδα της Γάζας, να αποκλείσει από τις διοργανώσεις του τις ισραηλινές ομάδες. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, από την πλευρά της, θα έκανε το ίδιο με την εθνική ομάδα ανδρών, που συμμετέχει στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, αλλά και με τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες. Η UEFA είναι αυτή που έχει προωθήσει περισσότερο την πιθανή αποβολή. Σύμφωνα με διάφορες πηγές που σχετίζονται με το ζήτημα, οι δύο Ομοσπονδίες, όπως συνέβη με την τιμωρία της Ρωσίας, θα κινούνταν από κοινού στην εφαρμογή των αντίστοιχων κυρώσεων στο ισραηλινό ποδόσφαιρο.

Ήταν την περασμένη εβδομάδα όταν άρχισε να διαμορφώνεται το έδαφος που ώθησε την UEFA και τη FIFA να εξετάσουν μια απόφαση η οποία μόλις πριν δέκα ημέρες δεν ήταν ξεκάθαρη. Η ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για μερική αναστολή των εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ, καθώς και η παγκόσμια δημοσιότητα που έλαβε η ακύρωση του τελευταίου ετάπ και της απονομής του Γύρου Ισπανίας λόγω φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες, ώστε οι δύο οργανισμοί να ενθαρρυνθούν να κάνουν ένα πιθανό βήμα προς τα εμπρός.

Το αίτημα της Τετάρτης από ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών προς την UEFA και τη FIFA για την αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις τους αποτέλεσε την τελευταία κίνηση πίεσης της διεθνούς κοινότητας.

«Ο αθλητισμός πρέπει να απορρίψει την αντίληψη ότι όλα συνεχίζονται σαν να μη συμβαίνει τίποτα», προειδοποίησαν οκτώ εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. «Οι αθλητικές οντότητες δεν πρέπει να στρέφουν το βλέμμα αλλού μπροστά σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για να κανονικοποιούν αδικίες», συνέχιζε η ανακοίνωση.

Η δήλωση αναφέρεται στην ανεξάρτητη έρευνα που ανέθεσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και η οποία κατέληξε την περασμένη εβδομάδα στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη, ιδίως στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρει η El Pais, για να τεθεί σε εφαρμογή η υποθετική κύρωση, ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να συγκαλέσει εκτάκτως την Εκτελεστική Επιτροπή και να λάβει απόφαση. Από την πλευρά του, το Συμβούλιο της FIFA υπό την προεδρία του Ιταλοελβετού Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για τις 2 Οκτωβρίου, όπου αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.