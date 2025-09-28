Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Λοράν Μπλαν
Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ αποτελεί ο Λοράν Μπλαν μετά από 1 χρόνο στο πάγκο του συλλόγου από τη Σαουδική Αραβία. Ο Γάλλος τεχνικός, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα τη περσινή χρονιά, «πλήρωσε» το φετινό κακό ξεκίνημα της ομάδας καθώς σε 7 αγώνες «μετράει» 4 νίκες και 3 ήττες.
Η λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο έγινε επίσημη μετά από την εντός έδρας ήττα της Αλ Ιτιχάντ από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 0-2, στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.
Ο σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση νέου τεχνικού με τον Χασάν Καλίφα να έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή.
