Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ ο Λοράν Μπλαν

Ο Γάλλος τεχνικός, Λοράν Μπλαν, απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ μετά την εντός έδρας ήττα από τη Αλ Νασρ με 0-2.

Παρελθόν από την Αλ Ιτιχάντ αποτελεί ο Λοράν Μπλαν μετά από 1 χρόνο στο πάγκο του συλλόγου από τη Σαουδική Αραβία. Ο Γάλλος τεχνικός, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα τη περσινή χρονιά, «πλήρωσε» το φετινό κακό ξεκίνημα της ομάδας καθώς σε 7 αγώνες «μετράει» 4 νίκες και 3 ήττες.

Η λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο έγινε επίσημη μετά από την εντός έδρας ήττα της Αλ Ιτιχάντ από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 0-2, στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

Ο σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση νέου τεχνικού με τον Χασάν Καλίφα να έχει αναλάβει χρέη υπηρεσιακού προπονητή.

