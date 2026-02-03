Καντέ: Αρνείται να προπονηθεί με την Αλ Ιτιχάντ για να πάει στη Φενέρ
Μετά την απώλεια του Καρίμ Μπενζεμά, στην Αλ Ιτιχάντ βλέπουν ακόμη έναν σταρ να προσπαθεί να αποχωρήσει, με τον Ενγκολό Καντέ να φέρεται να αρνείται να προπονηθεί προκειμένου να του επιτραπεί να πάει στη Φενέρμπαχτσε!
Όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, ο Γάλλος χαφ πιέζει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον τουρκικό σύλλογο, η οποία δεν προχώρησε λόγω τεχνικών προβλημάτων, με το deal να περιλαμβάνει και τη μετακίνηση του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά, ενώ η Αλ Ιτιχάντ απέτυχε να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο...
Ο Καντέ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και η Φενέρ είχε συμφωνήσει να δώσει ένα ποσό και τον Μαροκινό επιθετικό στην Αλ Ιτιχάντ, με τους Τούρκους να κατηγορούν τους ανθρώπους του αραβικού κλαμπ για την αποτυχία ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Ο Καντέ από τη μεριά του, προσπαθεί να πείσει τους ιθύνοντες του κλαμπ της Τζέντα να τον αφήσουν να φύγει, παρότι η μεταγραφική περίοδος έχει ολοκληρωθεί στη Σαουδική Αραβία, συνεπώς δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί.
🚨 Exclusive: N'Golo Kanté refused to train today for Al-Ittihad and is still pushing to join Fenerbahçe.— Ben Jacobs (@JacobsBen) February 3, 2026
His departure would be a major blow to Al-Ittihad, especially after failing to sign Gustavo Sa.
Ittihad have already lost Karim Benzema to Al-Hilal and can't make any new… pic.twitter.com/eo6GpeYc5V
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.