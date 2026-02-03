Ο Ενγκολό Καντέ φέρεται να αρνείται να προπονηθεί με την Αλ Ιτιχάντ, πιέζοντας για να πάρει μεταγραφή στη Φενέρμπαχτσε.

Μετά την απώλεια του Καρίμ Μπενζεμά, στην Αλ Ιτιχάντ βλέπουν ακόμη έναν σταρ να προσπαθεί να αποχωρήσει, με τον Ενγκολό Καντέ να φέρεται να αρνείται να προπονηθεί προκειμένου να του επιτραπεί να πάει στη Φενέρμπαχτσε!

Όπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, ο Γάλλος χαφ πιέζει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον τουρκικό σύλλογο, η οποία δεν προχώρησε λόγω τεχνικών προβλημάτων, με το deal να περιλαμβάνει και τη μετακίνηση του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά, ενώ η Αλ Ιτιχάντ απέτυχε να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο...

Ο Καντέ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και η Φενέρ είχε συμφωνήσει να δώσει ένα ποσό και τον Μαροκινό επιθετικό στην Αλ Ιτιχάντ, με τους Τούρκους να κατηγορούν τους ανθρώπους του αραβικού κλαμπ για την αποτυχία ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Ο Καντέ από τη μεριά του, προσπαθεί να πείσει τους ιθύνοντες του κλαμπ της Τζέντα να τον αφήσουν να φύγει, παρότι η μεταγραφική περίοδος έχει ολοκληρωθεί στη Σαουδική Αραβία, συνεπώς δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί.