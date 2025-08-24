Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να ψάχνει τον πρώτο του τίτλο στην Αλ Νασρ, μετρώντας ήδη τρεις χαμένους τελικούς σε λιγότερο από τρία χρόνια, ενώ παραμένει άτιτλος από το 2021.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία αλλά όχι ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελε. Μετά από ακόμη μια ήττα σε τελικό, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παραμένει χωρίς τίτλο στην Αλ Νασρ, με την... κατάρα να μοιάζει αξεπέραστη στη Σαουδική Αραβία.

Από τον Ιανουάριο του 2023, όταν και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ, ο «CR7» έφερε μαζί του μεγάλες προσδοκίες. Πέντε Χρυσές Μπάλες και μια καριέρα που τον έχει κατατάξει στους κορυφαίους όλων των εποχών. Ωστόσο, παρά τις πολλές προσπάθειες και την αμύθητη οικονομική συμφωνία που συνοδεύει τη θητεία του το πιο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου η ομάδα του παραμένει τίτλου.... απόν.

In his two seasons at Al Nassr, Cristiano Ronaldo has yet to bring home a trophy to the club.



❌ Saudi Pro League

❌ Saudi Kings Cup

❌ Saudi Super Cup

❌ AFC Champions League

❌ Riyadh Season Cup pic.twitter.com/yN1qNrB7KE Δείτε Επίσης Κριστιάνο Ρονάλντο: Ζήτησε τον Γκρίνγουντ στην Αλ Νασρ October 30, 2024

Τέσσερα χρόνια τίτλος is missing

Ο 40χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί σε τρεις τελικούς επίσημων θεσμών με την Αλ Νασρ: το Κύπελλο Βασιλιά 2023-24, το Super Cup 2024 και τώρα το Super Cup 2025 στο Χονγκ Κονγκ. Στον τελευταίο, παρότι σκόραρε και ευστόχησε σε πέναλτι, η ομάδα του ηττήθηκε 5-3 στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι μετά από 2-2 στην κανονική διάρκεια με την Αλ Αχλί.

Η «ξηρασία» τίτλων είναι εμφανής. Η μόνη διάκριση που κατέκτησε ήταν το Κύπελλο Αραβικών Συλλόγων τίτλος που όμως η FIFA δεν αναγνωρίζει επίσημα. Πλέον, ο Ρονάλντο συμπληρώνει τέσσερα χρόνια χωρίς να σηκώσει επίσημο τρόπαιο, από το Κύπελλο Ιταλίας του 2021 με τη Γιουβέντους.

They gave him non-existing Penalty to make him win.



They didn’t let Al Hilal play just to make it easier for Ronaldo.



They gave problems to Al Ahli to train to make them weak to play final.



All this to rigg the game for Ronaldo and he still bottles it. pic.twitter.com/MdbIuCHNMQ — Fan Exposing CR7 EveryDay (@messsssssii1) August 23, 2025

Η πορεία του στην Αλ Νασρ είναι μια διαδοχή απογοητεύσεων: