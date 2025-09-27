Τζόλης: Σκόραρε για την Μπριζ με αλάνθαστη κεφαλιά (vid)
Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Βέλγιο με τις εμφανίσεις του και στην αναμέτρηση της Μπριζ απέναντι στην Σταντάρ Λιέγης φρόντισε να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.
Παρότι η ομάδα του βρέθηκε πίσω από το 8ο λεπτό, ο Τζόλης απάντησε δύο λεπτά αργότερα. Ο Φορμπς έφυγε από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου... καραδοκούσε ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος δεν αστόχησε σε άδειο τέρμα στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Για τον Τζόλη αυτό ήταν το 5ο του τέρμα σε σύνολο 15 εμφανίσεων ως τώρα στη σεζόν.
⚽️ GOAL | Standard Li 1-1 Club Brugge | Christos Tzolis 🇧🇪— goalpostX (@GoalpostX) September 27, 2025
Christos Tzolis is scoring against Club Brugge right now! 🇧🇪#StandardLi #ClubBrugge #Football #TApic.twitter.com/DYBdYB20lM
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.