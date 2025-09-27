Το πέμπτο φετινό του γκολ σημείωσε ο Χρήστος Τζόλης στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπριζ με την Σταντάρ Λιέγης σκοράροντας από κοντά με κεφαλιά.

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Βέλγιο με τις εμφανίσεις του και στην αναμέτρηση της Μπριζ απέναντι στην Σταντάρ Λιέγης φρόντισε να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Παρότι η ομάδα του βρέθηκε πίσω από το 8ο λεπτό, ο Τζόλης απάντησε δύο λεπτά αργότερα. Ο Φορμπς έφυγε από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου... καραδοκούσε ο Έλληνας διεθνής, ο οποίος δεν αστόχησε σε άδειο τέρμα στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Για τον Τζόλη αυτό ήταν το 5ο του τέρμα σε σύνολο 15 εμφανίσεων ως τώρα στη σεζόν.