Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο τοποθέτησε τον Χρήστο Τζόλη ανάμεσα στους πιο πολύτιμους εξτρέμ εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ο Χρήστος Τζόλης τρέχει με... σπασμένα τα φρένα και έχει μαγνητίσει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης. Η Μπριζ φρόντισε να τον ανανεώσει αυτό το καλοκαίρι προκειμένου να «αποκρούσει» το ενδιαφέρον συλλόγων όπως η Κρίσταλ Πάλας, η Μίλαν και η Ντόρτμουντ. Όμως μια μεγάλη μεταγραφή για τον Έλληνα εξτρέμ δείχνει να είναι απλά... θέμα χρόνου.

Και όταν αυτή συμβεί το μόνο σίγουρο είναι πως ο βελγικός σύλλογος θα γεμίσει τα ταμεία του με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτό προβλέπει και το CIES, το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο. Σε λίστα που δημοσίευσε, ο Τζόλης βρίσκεται στη δεύτερη θέση των εξτρέμ εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Αυτή τη στιγμή, αυτή υπολογίζεται στα 46,6 εκατομμύρια ευρώ και είναι μικρότερη μόνο από αυτή του Τζιοβάνι Κέντα (59 εκατ.), ο οποίος έχει ήδη πουληθεί στην Τσέλσι.

Φυσικά, αυτό το ποσό προιδεάζει πως όταν ο Έλληνας εξτρέμ πουληθεί θα γίνει ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας μας, ξεπερνώντας τη μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον. Σε 70 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Χρήστος Τζόλης μετρά 25 γκολ και 24 ασίστ.