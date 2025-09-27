Περουβιανοί δημοσιογράφοι πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Το πάθος και το ταπεραμέντο των ανθρώπων στη Λατινική Αμερική είναι γνωστό, ωστόσο μερικές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν από το... normal! Κάτι τέτοιο συνέβη και κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής αθλητικής εκπομπής, που ασχολούνταν με το Copa Sudamericana.
Συγκεκριμένα, μετά τον αποκλεισμό της Αλιάνσα Λίμα από την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε (2-1), οι τόνοι ανέβηκαν κατά πολύ στη διάρκεια live εκπομπής, ανάμεσα στους δημοσιογράφους από το Περού, Σίλβιο Βαλένσια και Εβαρίστο Κρους. Οι δυο άνδρες δεν μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, με τις ειρωνείες και τις προσβολές να κάνουν την εμφάνισή τους.
Σε κάποια στιγμή, η κατάσταση ξέφυγε, με τον έναν εκ των δυο κυριολεκτικά να επιτίθεται στον άλλον και το κοινό αλλά και οι υπόλοιποι του πάνελ να παρακολουθούν αποσβολωμένοι.
Alianza Lima quedó eliminado de Copa Sudamericana tras caer 2-1 ante la Universidad de Chile en cuartos de final, pero...— Juan Coronel (@juanracoronelpy) September 26, 2025
Así de caliente estuvo el post partido entre Silvio Valencia y Evaristo Cruz, periodistas peruanos...pic.twitter.com/Ml0Yaipmjq
