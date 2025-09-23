Μπαντής στο Gazzetta: «Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο»

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, μίλησε στο Gazzetta για την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου και για το πώς ο Σύνδεσμος θέλει να πετύχει ισότητα για τους άνδρες και τις γυναίκες στον χώρο.

Ο Γιώργος Μπαντής τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να γίνει η «φωνή» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών μέσω του ρόλου που έχει αναλάβει στον ΠΣΑΠΠ. Ως πρόεδρος, μιλά συχνά για όσα απασχολούν τους παίκτες και τις παίκτριες στην χώρα μας, αναφερόμενος στο πόσο άρρηκτα συνδεδεμένο είναι το ποδόσφαιρο με την κοινωνία.

Στην γιορτή που διοργάνωσε ο ΠΣΑΠΠ στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ο ίδιος καλωσόρισε τους αθλητές και τον κόσμο, στεκόμενος στην κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου και στο πώς αυτό διαμορφώνει χαρακτήρες και συνειδήσεις. Σχετικά με αυτό μίλησε και στο Gazzetta, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό το άθλημα έχει τη δύναμη ακόμα και να αλλάξει τον κόσμο.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος κάνει τα πάντα για να προωθήσει την ισότητα ανδρών και γυναίκων στο ποδόσφαιρο, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες προπονούνται και αγωνίζονται.

Των Βασιλικής Μπαρτζιώτη και Βασίλη Μπαλατσού

«Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο»

Τα 44α βραβεία ΠΣΑΠΠ ολοκληρώθηκαν. Ποιο είναι το σχόλιο σου για αυτήν τη γιορτή;

«Είναι μια γιορτή που έγινε θεσμός πλέον. Εϊμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες εντός αγωνιστικού χώρου.

Σημαντικό ότι βραβεύτηκαν άνθρωποι που προσέφεραν πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αποφάσισαν να σταματήσουν. Σημαντικό επίσης ότι βραβεύτηκαν ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες που παράλληλα με τον πρωταθλητισμό σπουδάζουν και είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για τα νέα παιδιά. Είναι σημαντικό πως αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βραβεύονται άνθρωποι που με το ήθος και τις αξίες τους μας στέλνουν το πιο ηχηρό μήνυμα για το τι είναι το ποδόσφαιρο και τι δύναμη έχει».

Ο ΠΣΑΠΠ όμως δεν είναι ο διοργανωτής μιας ετήσιας γιορτής. Πως θα εξηγούσατε σε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι αυτός ο σύνδεσμος;

«Ο ΠΣΑΠΠ είναι το συνδικαλιστικό όργανο του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιρίστριας. Αυτός που θα μάχεται πάντα για τα δικαιώματα τους. Είναι αυτός που πάντα θα προσπαθεί μέσα από τη βελτίωση του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιρίστριας να βελτιώσει το άθλημα. Τέλος είναι εκείνος, ο οποίος έχει αποδεχθεί πως το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Εάν το καταλάβουμε το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο προς όφελος της ανθρωπότητας».

«Ο ΠΣΑΠΠ θέλει να πετύχει την ισονομία μεταξύ ανδρών και γυναικών»

Είδαμε πως δόθηκε ίδιος χρόνος σε άνδρες και γυναίκες. Πως πιστεύετε πως θα εξελιχθεί το ποδόσφαιρο Γυναικών τα επόμενα χρόνια;

«Αυτό είναι ισονομία. Ακριβώς αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Το δικό μου όραμα όταν ανέλαβα τον σύνδεσμο ήταν να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις θα έχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα έχει και η Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια. Εμείς από την πλευρά μας, στο κομμάτι της γιορτής, το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, πως οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο χρόνο».

Τι πρέπει να γίνει ώστε το ποδόσφαιρο Γυναικών να γίνει καλύτερο για τις παίκτριες, τόσο από οικονομικής πλευράς, όσο και για τις συνθήκες που αγωνίζονται;

«Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα κι αυτή θα πρέπει να είναι σε επαγγελματικό πλαίσιο. Πρέπει να περάσουμε σε αυτό το βήμα. Έχουμε δει σε χώρες του εξωτερικού που έγινε αυτό ωφέλησε τόσο τις ομάδες, όσο και τις ποδοσφαιρίστριες.

Είναι σημαντικό εφόσον περάσουμε σε αυτό το βήμα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες. Καλά γήπεδα για προπόνηση, για παιχνίδια και ότι χρειάζεται για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Γιατρούς, φυσιοθεραπευτές και ασθενοφόρα που βλέπουμε πως δυστυχώς δεν υπάρχουν».

«Το ημιεπαγγαλματικό ποδόσφαιρο Γυναικών θα είναι σημαντικό βήμα»

Ο κύριος Γκαγκάτσης έχει αναφέρει την πρόθεση να γίνει ημιεπαγγελματικό το ποδόσφαιρο Γυναικών. Αυτό είναι το πρώτο βήμα ή θα αρκεστούμε σε αυτό και δεν θα προχωρήσει παραπάνω;

«Είναι σίγουρα ένα βήμα. Είμαστε σε συζητήσεις με την Ομοσπονδία για αυτό το ζήτημα, οι οποίες γίνονται σε πολύ καλό κλίμα. Θα είναι σημαντικό βήμα. Μη ξεχνάμε που βρισκόμασταν 3-4 χρόνια πριν. Έχουν γίνει άλματα και τα άλματα θέλουν προσοχή».

Μετά το «Χάος» έρχεται νέο ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο Γυναικών. Τι περιμένουμε από αυτό;

«Θα έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους. Θα μπορεί πλέον ο Έλληνας πολίτης να δει από το σπίτι του αυτό που ακούει ότι υπάρχει. Ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο. Πλέον θα μπορεί να διακρίνει πόσο αγαπάνε αυτό που κάνουν, πόση θέληση και πίστη υπάρχει, αλλά και πόσο ταλέντο υπάρχουν».

«Το "Χάος" ταρακούνησε τη Super League 2»

Αντίστοιχα το «Χάος» κατάφερε να αλλάξει τη Super League 2;

«Φυσικά. Νομίζω όλοι το έχουν δει πως το "Χάος" ταρακούνησε τη συγκεκριμένη κατηγορία και έβγαλε στο "φως" πάρα πολλά πράγματα και καταστάσεις που πολλοί δε γνώριζαν οπότε αναγκάστηκαν αυτοί που κρατούσαν τα ηνία να ζοριστούν, να εργαστούν σκληρά και να δούμε κάπως λίγο καλύτερες συνθήκες. Φυσικά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά αλλά νομίζω πως είμαστε σε καλό δρόμο».

Μετά το «Χάος» και το ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο Γυναικών τι ακολουθεί από τον ΠΣΑΠΠ;

«Θα το δούμε αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Το έχουμε πάει λίγο.... σερί. Το σημαντικό είναι πως έχουμε όρεξη και διάθεση. Ως σύνδεσμος, με την ομάδα που έχουμε φτιάξει, πέρα από το Δ.Σ., τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για το Σύνδεσμο υπάρχει το βασικό στοιχείο που είναι το όραμα».