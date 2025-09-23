Επίσημα νέος Αθλητικός Διευθυντής της Ρίο Άβε ο Ματέο Τονιότσι

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ματέο Τονιότσι για την θέση του Αθλητικού Διευθυντή της.

Λίγους μήνες μετά την τελευταία του δουλειά στην Γρανάδα ως Αθλητικός Διευθυντής ο Ματέο Τονιότσι πήγε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Ρίο Άβε του Βαγγέλη Μαρινάκη με σκοπό να αναλάβει το αντίστοιχο πόστο.

Πρόκεται για έναν άνθρωπο, που παρ' ότι είναι μόλις 38, έχει εργαστεί ακόμη ως σκάουτ στην Γιουβέντους για μία εξαετία (2017-2023), την Μπάγερ Λεβερκούζεν, το Αμβούργο και την Ζενίτ.

H ανακοίνωση της Ρίο Άβε

«Η Ρίο Άβε είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προσέλαβε τον Ματέο Τονιότσι ως τον νέο αθλητικό διευθυντή του συλλόγου!

Ο Ματέο, 38 ετών, είναι Ιταλός και έχει μεγάλη εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο, με μια καριέρα αφιερωμένη στην αθλητική διοίκηση και την ανίχνευση ταλέντων.

Η πιο πρόσφατη εμπειρία του ήταν στην ομάδα της Γρανάδα ως αθλητικός διευθυντής μεταξύ 2023 και 2025. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει επίσης θητείες σε Ζενίτ, Αμβούργο, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Γιουβέντους.

Πιστεύουμε ότι η εμπειρία του Ματέο Τονιότσι στην προσέλκυση νέων ταλέντων και στη διαχείριση αθλημάτων στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου προσδίδει αξία στο έργο και τη δομή της Ρίο Άβε, γι' αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε τον Ματέο να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του άμεσα.

Καλώς ήρθες, Ματέο Τονιότσι!»