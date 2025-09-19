Ρίο Άβε: Παίρνει πρώην scout της Γιουβέντους για τεχνικό διευθυντή, σύμφωνα με τον Ρομάνο
Η αναδιάρθρωση στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και των λοιπών Ελλήνων συνεχίζεται. Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η πορτογαλική ομάδα θα αποκτήσει νέο τεχνικό διευθυντή και μάλιστα με σημαντικό όνομα στην αγορά.
🚨🇵🇹 Excl: Matteo Tognozzi agrees to become new Rio Ave director as he joins Marinakis project for long term. pic.twitter.com/qUeF3abiDR— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2025
Ο λόγος για τον Ματέο Τονιότσι, που έχει δώσει τα χέρια με τον σύλλογο της Primeira Liga και έχει συμφωνήσει να αποτελέσει το νέο κόμματι στο παζλ του project του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο 38χρονος Ιταλός έχει θητεύσει ως επικεφαλής scout στη Λεβερκούζεν και στη Γιουβέντους και βρίσκεται πίσω από την ανίχνευση «διαμαντιών» όπως ο Ντιν Χάουσεν, ο Κενάν Γιλντίζ αλλά και τη μεταγραφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Φιορεντίνα. Από τον Νοέμβριο του 2023 ήταν τεχνικός διευθυντής στη Γρανάδα.
Ο Τονιότσι πριν λίγο καιρό βρέθηκε μια ανάσα από την Άρσεναλ για τη θέση του scout, ωστόσο θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και θα αναλάβει το σημαντικότατο πόστο στη Ρίο Άβε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.