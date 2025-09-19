Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρίο Άβε έδωσε τα χέρια με τον Ματέο Τονιότσι που συμφώνησε να γίνει μέλος του project των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η αναδιάρθρωση στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και των λοιπών Ελλήνων συνεχίζεται. Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η πορτογαλική ομάδα θα αποκτήσει νέο τεχνικό διευθυντή και μάλιστα με σημαντικό όνομα στην αγορά.

🚨🇵🇹 Excl: Matteo Tognozzi agrees to become new Rio Ave director as he joins Marinakis project for long term. pic.twitter.com/qUeF3abiDR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2025

Ο λόγος για τον Ματέο Τονιότσι, που έχει δώσει τα χέρια με τον σύλλογο της Primeira Liga και έχει συμφωνήσει να αποτελέσει το νέο κόμματι στο παζλ του project του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο 38χρονος Ιταλός έχει θητεύσει ως επικεφαλής scout στη Λεβερκούζεν και στη Γιουβέντους και βρίσκεται πίσω από την ανίχνευση «διαμαντιών» όπως ο Ντιν Χάουσεν, ο Κενάν Γιλντίζ αλλά και τη μεταγραφή του Ντούσαν Βλάχοβιτς από τη Φιορεντίνα. Από τον Νοέμβριο του 2023 ήταν τεχνικός διευθυντής στη Γρανάδα.

Ο Τονιότσι πριν λίγο καιρό βρέθηκε μια ανάσα από την Άρσεναλ για τη θέση του scout, ωστόσο θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και θα αναλάβει το σημαντικότατο πόστο στη Ρίο Άβε.