Ο Μουρίνιο αποθέωσε τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου: «Είναι πολύ καλύτερη από αυτό που φαίνεται στη βαθμολογία»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο μίλησε για τη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, αποδίδοντας τα εύσημα στον Έλληνα κόουτς για την πρόοδο που έχει κάνει η ομάδα.

Με το δεξί έχει ξεκινήσει ο Ζοζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να μετρά ήδη μία νίκη στο πρωτάθλημα. Ο ίδιος επέστρεψε μετά από 25 χρόνια στην ομάδα όπου απέκτησε τις πρώτες του εμπειρίες ως προπονητής και ευελπιστεί πως θα αλλάξει σελίδα μετά το άδοξο τέλος του από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Special One ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρίο Άβε (23/9), για την οποία είχε να πει ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη δουλειά που έχει κάνει στη ομάδα ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, ο οποίος έχει χτίσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με ποιότητα, κάτι που αναγνώρισε και ο τεχνικός των Αετών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πορτογάλος:

«Περιμένω έναν αντίπαλο που είναι καλύτερος από ό,τι δείχνουν οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα. Παρακολουθήσαμε τα προηγούμενα παιχνίδια και σε αρκετές αναμετρήσεις, ειδικά στις τρεις πρώτες, φάνηκε πως είναι πολύ καλύτερη ομάδα από όσο φαίνεται στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει προπονητή, οργάνωση, ξέρει τι θέλει, διαθέτει κάποιους ποιοτικούς παίκτες όχι όλους, αλλά αρκετούς. Αυτό έχει τη σημασία του, όμως είχαν και 24 ώρες παραπάνω από εμάς για να προετοιμάσουν το παιχνίδι.

Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι, στο οποίο θα χρειαστούμε τη βοήθεια της έδρας. Όταν ο παράγοντας έδρα λειτουργεί, είναι πάντα σημαντική βοήθεια. Η ομάδα μας αναπτύσσεται. Από τακτικής άποψης η εξέλιξη πρέπει να είναι σταδιακή, προοδευτική. Από συναισθηματικής άποψης, όμως, θεωρώ ότι η σύνδεση με τον κόσμο, που τους κάνει να αισθάνονται “σαν στο σπίτι τους”, είναι κρίσιμη.

Χρειαζόμαστε φιλάθλους που θα αφήσουν πίσω τους τα δύο τελευταία άσχημα αποτελέσματα στην έδρα μας και θα δουν την ομάδα με την ίδια θετικότητα με την οποία τη βλέπω κι εγώ. Αυτή η θετική ενέργεια μπορεί να μας δώσει την απαραίτητη ώθηση για να ξεπεράσουμε έναν δύσκολο αντίπαλο».