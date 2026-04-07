Άστραψε και βρόντηξε ο Ζοζέ Μουρίνιο κατά των παικτών του, στη συνέντευξη Τύπου μετα την ισοπαλία της Μπενφίκα με τη Κάζα Πία.

Η Μπενφίκα ταξίδεψε χθες στο Ρίο Μάιορ για να αντιμετωπίσει τη Κάζα Πία, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Liga Portugal, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1 και τους γηπεδούχους να συλλέγουν έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για τη σωτηρία τους.

Από την άλλη, ο προπονητής των «αετών», Ζοζέ Μουρίνιο, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εμφανίστηκε αρκετά θυμωμένος από την απόδοση των παικτών του, τονίζοντας ότι πλεόν η ομάδα του βγήκε και επίσημα εκτός από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα δυσκολεύει έτι περισσότερο ο στόχος τους, που είναι η επίτευξη της δεύτερης θέσης, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

«Έκανα λίγους υπολογισμούς στους παίκτες πριν από τον αγώνα. Τους είπα πως αν δεν κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι, η δύσκολη αλλά πιθανή μάχη για τον τίτλο θα τελείωνε και δεν θα εξαρτιόμασταν πλέον από τους εαυτούς μας για να τερματίσουμε δεύτεροι. Αυτό ήταν το διακύβευμα».

«Ο κύριος στόχος μας είναι τώρα να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση, η οποία όπως προείπα δεν εξαρτάται πλέον από εμάς. Είναι δυνατό να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και ακόμα και τότε δεν θα εξαρτιόταν αποκλειστικά από εμάς. Η Σπόρτινγκ θα έπρεπε να χάσει άλλους δύο βαθμούς».

«Όμως οφείλουμε να πάλεψουμε γι' αυτό επειδή είναι ακόμα δυνατό. Η Σπόρτινγκ μπορεί ακόμη και να πάρει ισοπαλία. Ο δεύτερος στόχος είναι αυτό που δεν πετύχαμε σήμερα: Εντάξει, δεν χάσαμε, παραμένουμε αήττητοι, αλλά μια ισοπαλία σαν κι αυτή δεν βελτιώνει την καριέρα κανενός μας».

Τέλος, ο Πορτογάλος τεχνικός τα «έβαλε» με τους πάικτες τους, σημειώνοντας πως υπάρχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές που αν ήταν στο χέρι του δεν θα τους ξανα χρησιμοποιούσε, αλλά θα χρειαστεί να το κάνει, επειδή είναι «περιουσιακά στοιχεία της ομάδας».

«Και μετά πρέπει να σκεφτώ προσεκτικά, και να σκεφτώ προσεκτικά ως ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή να είμαι ειλικρινείς θα ήθελα να σταματήσω να χρησιμοποιώ κάποιους παίκτες, αλλά δεν μπορώ γιατί έχουν υψηλές αξίες, είναι περιουσιακά στοιχεία της ομάδας».

«Ίσως είναι πιο εύκολο να μην συνεχίσουμε να προσπαθούμε να αυξήσουμε την αξία τους, αλλά να προσπαθήσουμε να πιάσουμε τους ανταγωνιστές μας. Ο μόνος εφικτός στόχος είναι να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση, ο μόνος και κύριος».