O Ζοσέ Μουρίνιο στο πρώτο του ματς στον πάγκο της Μπενφίκα, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στα αποδυτήρια εμψύχωσε τους παίκτες του με μία παθιασμένη ομιλία.

Στην επιστροφή του μετά 25 χρόνια στον πάγκο της Μπενφίκα, ο Μουρίνιο είδε την ομάδα του να είναι κυρίαρχη σε ολους τους τομείς του παιχνιδιού και με τη βοήθεια του Βαγγέλη Παυλίδη πήρε την νίκη κόντρα στην Άβες με 0-3, η οποία την ανέβασε στην δεύτερη θέση της Primeira Liga, στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο με ματς λιγότερο.

Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, οι «αετοί» ήταν δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην αντίπαλη ομάδα με τον Έλληνα φορ να έχει γκολ και ασίστ στο παιχνίδι.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ο Μουρίνιο μάζεψε τους παίκτες του για να τους πει τι σημαίνει να παίζεις για την Μπενφίκα και το έκανε αυτό με μία πορωτική ομιλία, την οποία δημοσίευσε ο σύλλογος μετά την λήξη της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ομιλία του Μουρίνιο

«Όμορφο είναι να κερδίζεις με τη Μπενφίκα. Να παίζεις στη Μπενφίκα είναι γ***. Να χάνεις στη Μπενφίκα είναι γ***. Να κερδίζεις στη Μπενφίκα είναι απίστευτα όμορφο. Μιλήσαμε αρκετά, τώρα πάμε, τώρα είναι η ώρα μέσα στο γήπεδο, και πάμε να τους "σκοτώσουμε"».