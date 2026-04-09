Σύμφωνα με πηγές από την Πορτογαλία και την Ισπανία, το μέλλον του Μουρίνιο στη Μπενφίκα είναι αβέβαιο, παρά το γεγονός πως έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει συμβόλαιο με τη Μπενφίκα μέχρι το 2027, ωστόσο σύμφωνα με την AS, δεν είναι καθόλου σίγουρη η παραμονή του στον πάγκο των Αετών της Λισαβόνας.

Ο πολύπειρος τεχνικός πληρώνει το γεγονός πως η ομάδα του έμεινε εκτός των playoffs του Champions League, ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην τρίτη θέση σε απόσταση επτά βαθμών από την κορυφή και έχει μείνει εκτός συνέχειας στα δύο εγχώρια Κύπελλα. Ο 63χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας από τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές έχουν παρουσιάσει διακυμάνσεις.

Στα τελευταία 19 ματς η Μπενφίκα δεν έχει ηττηθεί, παρόλα αυτά το μέλλον του Πορτογάλου βρίσκεται στον... αέρα, παρά την ομολογουμένως εντυπωσιακή αυτή επίδοση. Υπενθυμίζουμε πως ο κόουτς από το Σετούμπαλ προπονεί τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος διανύει μια εξαιρετική σεζόν με 21 γκολ και 4 ασίστ σε 28 εμφανίσεις, παρά τη μέτρια χρονιά των πρωτευουσιάνων.

Πάντως, ο Ρουί Κόστα, ο πρώην εμβληματικός Πορτογάλος διεθνής και νυν πρόεδρος της Μπενφίκα φαίνεται να στηρίζει το πλάνο του Μουρίνιο, σε σχετικές του δηλώσεις.