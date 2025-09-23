Ο Μασούρας έβαλε γκολ πρόκρισης για την Αλ Καλίτζ! (vid)

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Ο Ολυμπιακός

Το γκολ του Γιώργου Μασούρα βοήθησε στη πρόκριση της Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη στη επόμενη φάση του Κυπέλλου Σαουδικής Αραβίας.

Η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη προκρίθηκε χθες το βράδυ (22/09) στη φάση των «16» του Κυπέλλου Αραβίας (King Cup of Champions), με τη βοήθεια του Γιώργου Μασόυρα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σημείωσε το πρώτο γκολ του αγώνα στη εμφατική νίκη της ομάδας του με 5-0 και πέρασε στην επόμενη φάση.

Ο 31χρόνος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη πρόκριση. Στο παιχνίδι δεν αγωνίστηκαν οι Κώστας Φορτούνης και Δημήτρης Κουρμπέλης, καθώς έμειναν εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης.

Δείτε εδώ το γκολ του Γιώργου Μασούρα:

