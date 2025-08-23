Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έκανε το 0-1 στον πρώτο του αγώνα με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Ιτιφάκ.

Ο Γιώργος Μασούρας με το... καλημέρα έδειξε το τι μπορεί να προσφέρει στην Αλ Καλίτζ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που έχει κλείσει εκεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακός, έκανε το 0-1 με την Αλ Ιτιφάκ σε ματς που τελείωσε στο 2-2. Σε προσωπικό level είχε ένα θετικό ξεκίνημα.

