Αλ Καλίτζ: Βρήκε δίχτυα στο πρώτο του ματς ο Μασούρας
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έκανε το 0-1 στον πρώτο του αγώνα με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Ιτιφάκ.
Ο Γιώργος Μασούρας με το... καλημέρα έδειξε το τι μπορεί να προσφέρει στην Αλ Καλίτζ. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που έχει κλείσει εκεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακός, έκανε το 0-1 με την Αλ Ιτιφάκ σε ματς που τελείωσε στο 2-2. Σε προσωπικό level είχε ένα θετικό ξεκίνημα.
🕖 20' | الاتفاق 0✖️1 الخليجAugust 21, 2025
⚽️ 9️⃣ 🤩 pic.twitter.com/gLhwTsTsaP
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Twitter της Αλ Καλίτζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.