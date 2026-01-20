Μασούρας: Έβαλε ξανά γκολ με την Αλ Καλίτζ
Συνεχίζει να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και να βρίσκει δίχτυα στη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Μασούρας, που έκανε το 1-0 στο εκτός έδρας ματς της Αλ Καλίτζ με την Αλ Χιλάλ.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην ομάδα του Γιώργου Δώνη με δανεισμό από τον Ολυμπιακό, σκόραρε με κεφαλιά στο 19ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την μπαλιά που του έβγαλε ο... Πάολο Φερνάντες! Αυτό είναι το δέκατο τέρμα του 32χρονου ποδοσφαιριστή με τη φανέλα του συλλόγου, στη 18η συμμετοχή του με αυτόν. Σημειώνεται πως στην ενδεκάδα για την Αλ Καλίτζ βρίσκονται επίσης οι Μπαρτ Σένκεφελντ και Δημήτρης Κουρμπέλης.
🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳January 20, 2026
⏰ 19' AL AHLI 0 x 1 AL KHALEEJ
⚽️ Masouras
🅰️ Paolo Fernandes
Contra ataque do Khaleej, cruzamento de Fernandes e Masouras abre o placar para os visitantes! pic.twitter.com/BP7ziTiZoH
🇬🇷 Últimos 5 jogos de Giorgos Masouras:— Central do Arabão (@centraldoarabao) January 20, 2026
vs Najmah ⚽️🅰️
vs Damac ⚽️🅰️
vs Ettifaq ❌
vs Okhdood ⚽️⚽️
vs Ahli ⚽️ pic.twitter.com/njsPDg92FW
