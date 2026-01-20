Ένα ακόμη γκολ στη Σαουδική Αραβία για τον Γιώργο Μασούρα, που άνοιξε το σκορ για την Αλ Καλίτζ ενάντια στην Αλ Χιλάλ.

Συνεχίζει να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και να βρίσκει δίχτυα στη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Μασούρας, που έκανε το 1-0 στο εκτός έδρας ματς της Αλ Καλίτζ με την Αλ Χιλάλ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στην ομάδα του Γιώργου Δώνη με δανεισμό από τον Ολυμπιακό, σκόραρε με κεφαλιά στο 19ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την μπαλιά που του έβγαλε ο... Πάολο Φερνάντες! Αυτό είναι το δέκατο τέρμα του 32χρονου ποδοσφαιριστή με τη φανέλα του συλλόγου, στη 18η συμμετοχή του με αυτόν. Σημειώνεται πως στην ενδεκάδα για την Αλ Καλίτζ βρίσκονται επίσης οι Μπαρτ Σένκεφελντ και Δημήτρης Κουρμπέλης.