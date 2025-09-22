Χρυσή Μπάλα: Τι γίνεται σε περίπτωση που δυο παίκτες λάβουν ίδιο αριθμό ψήφων

Η απονομή της φετινής «Χρυσής Μπάλας» είναι προ των πυλών (22/9, 21:40) και το France Football γνωστοποίησε τι ισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας, καθώς Ντεμπελέ και Γιαμάλ βρίσκονται σε... οριακή κατάσταση.

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες τελετής για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» έφτασε, καθώς απόψε (22/9, 21:40) στο Παρίσι, οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του κόσμου θα έχουν το... δικό τους κόκκινο χαλί, σε ένα gala γεμάτο λάμψη.

Το περίφημο Théâtre du Châtelet στην γαλλική πρωτεύουσα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους καλύτερους του αθλήματος, με την προσμονή τεράστια, αφού Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ είναι τα δυο μεγάλα φαβορί, σε μια χρονιά που -παραδόξως- δεν έχει διαρρεύσει από έγκυρες πηγές ο νικητής του βραβείου. Κάτι που ήθελαν οι αρμόδιοι του France Football, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του αρχισυντάκτη του περιοδικού, που τόνισε ότι μόνο ο ίδιος γνωρίζει τον «εκλεκτό».

Η αγωνία βρίσκεται στο... Ζενίθ, καθώς η κατάσταση μοιάζει οριακή ανάμεσα στους δυο παίκτες των Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το διάσημο περιοδικό, αρμόδιο για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας», δημοσίευσε κείμενο που αναφέρει το τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοψηφίας, θέλοντας ίσως να βάλει περισσότερο... λάδι στη φωτιά της αποψινής βραδιάς.

Τι ισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας

Σύμφωνα λοιπόν με το κείμενο και συγκεκριμένα το άρθρο 8 που έχει θεσπιστεί για το βραβείο, αν δυο ποδοσφαιριστές έχουν ίδιο αριθμό ψήφων, τότε υπάρχει μια συγκεκριμένη παράμετρος που καθορίζει τον νικητή.

«Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι παίκτες διαχωρίζονται με βάση τον αριθμό των αναφορών στην πρώτη θέση. Εάν η ισοπαλία παραμένει, με βάση τον αριθμό των δεύτερων θέσεων, στη συνέχεια με βάση τον αριθμό των τρίτων θέσεων, κ.λπ.», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα, αν ο Ντεμπελέ έχει ψηφιστεί 50 φορές στην πρώτη θέση και ο Γιαμάλ 47, τότε ο Γάλλος θα λάβει το βραβείο, παρά το γεγονός ότι θα έχει στο τελικό άθροισμα ίδιους ψήφους με τον νεαρό Ισπανό.