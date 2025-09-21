Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται ο Ράσελ Μάρτιν στον πάγκο της Ρέιντζερς, με τους οπαδούς της ομάδας να ζητούν με συνεχείς διαμαρτυρίες την παραίτησή του.

«Μπαρούτι» μυρίζει το κλίμα στις τάξεις της Ρέινζτερς μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν. Στο επίκεντρο της σκληρής κριτικής που δέχεται ο σύλλογος, δεν βρίσκεται άλλος από τον προπονητή, Ράσελ Μάρτιν.

Ο 39χρονος τεχνικός των «Τζερς» προσλήφθηκε το περασμένο καλοκαίρι με σκοπό να επαναφέρει στον σωστό δρόμο την Ρέιντζερς, όμως τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής μόνο ικανοποιητικά δεν είναι.

Μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος Σκωτίας, η Ρέιντζερς αγνοεί τη νίκη, έχει συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς και βρίσκεται στην προτελευταία θέση! Ενώ στον αντίποδα η «μισητή» Σέλτικ προελαύνει και είναι ήδη στο +9 από τους Προτεστάντες.

Όσο και να το φυσούν δεν κρυώνει, με τις... μνήμες από τον ταπεινωτικό αποκλεισμό από την Μπριζ στο Champions League να είναι ακόμη νωπές. Η θέση του Μάρτιν τρίζει σοβαρά και η πίεση από τους οπαδούς αυξάνεται.

Μικρή ανάσα για τον Μάρτιν η νίκη στο League Cup Σκωτίας απέναντι στην Χιμπέρνιαν (2-0), σε ένα ματς που οι διαμαρτυρίες πήραν συλλογική μορφή. Πλαστικά μπαλάκια που διέκοψαν το παιχνίδι, χιλιάδες άδειες θέσεις στο «Ibrox», διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο, αλλά και πανό με ξεκάθαρο μήνυμα από τον κόσμο της Ρέιντζερς:

«Καθυστερείτε το αναπόφευκτο. Ο Μάρτιν πρέπει να φύγει», «Ράσελ OUT, ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία»!