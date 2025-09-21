Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε ποδαρικό με το δεξί στην 2η του θητεία στην Μπενφίκα και ήταν αρκετά κεφάτος, κάνοντας τον... τερματοφύλακα σε μια φάση του αγώνα με την Άβες.

Με το... δεξί ξεκίνησε η 2η θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επισημοποίηση της επιστροφής στην πατρίδα του. Οι «Αετοί» επιβλήθηκαν εύκολα με 0-3 εκτός έδρας της Άβες για την 6η αγωνιστική της πορτογαλικής λίγκας (έχουν και ματς λιγότερο).

Μάλιστα, πρωταγωνιστής της συνάντησης ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τον Έλληνα στράικερ να έχει ασίστ στο 0-1 και να σκοράρει το δεύτερο γκολ της ομάδας του, που ουσιαστικά «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό στις τάξεις της Μπενφίκα, κάτι που φάνηκε και από την διάθεση του Special One.

Σε μια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Μουρίνιο στην προσπάθειά του να πιάσει την μπάλα έκανε τον... τερματοφύλακα, και, επιστρέφοντας στον πάγκο δεν σταμάτησε να γελάει, με τους συνεργάτες του επίσης να έχουν ξεκαρδιστεί από την κίνηση του 62χρονου τεχνικού.